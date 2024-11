Centro di servizio per il volontariato Vibo: Nicola Nocera eletto presidente mentre Giuseppe Conocchiella guiderà il Collegio dei garanti

«Il rinnovo degli organi sociali del Centro di servizio per il volontariato (Csv) di Vibo Valentia, ha portato all’elezione di Nicola Nocera quale nuovo presidente. Nel corso della stessa riunione, è avvenuta anche l’elezione di Giuseppe Conocchiella a presidente del Consiglio dei garanti». Questo è quanto ha fatto sapere la stessa sezione vibonese del Csv Calabria centro. «L’assemblea dei soci è stato un momento di condivisione e democrazia, con la presenza di oltre 100 realtà associative».

«L’impegno del Csv Calabria Centro – ha sottolineato Conocchiella – continua con forza e dedizione a sostenere le organizzazioni di volontariato e il Terzo settore. I nostri uffici rappresentano un punto di riferimento sicuro e competente per chi, ogni giorno, si dedica al bene della comunità. Ringrazio per questo gli operatori del Csv per il loro lavoro quotidiano». Il presidente dei garanti, inoltre, ha posto l’accento sulle

sfide che il Terzo settore dovrà affrontare nel prossimo futuro e sull’impegno del Csv nel sostenerle: «Viviamo un momento storico complesso, in cui gli Enti del Terzo settore devono affrontare grandi

trasformazioni e rispondere a bisogni sociali sempre più forti. Il nostro compito è accompagnare queste realtà, offrendo loro strumenti formativi, consulenze e risorse per consolidarsi e crescere, affinché possano svolgere al meglio la loro missione a favore delle comunità».

Conocchiella ha poi augurato buon lavoro a tutti i membri del Consiglio direttivo, sottolineando il valore di un rinnovato entusiasmo e della condivisione di competenze per raggiungere i prossimi obiettivi. «Auguro a tutti gli eletti di svolgere il proprio incarico con la stessa passione e attenzione che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni. Sono certo che, insieme, potremo continuare a promuovere i valori della solidarietà e del sostegno reciproco, contribuendo a migliorare le opportunità per tutte le realtà del territorio». Il Collegio dei garanti, si conclude poi il comunicato dello stesso Csv vibonese, «sarà al servizio del Csv Calabria centro privilegiando il dialogo, il leale e trasparente confronto con tutti gli organismi statutari e i soci, collaborando alla crescita della fiducia e rispetto nella democrazia e l’applicazione corretta dello Statuto, dei regolamenti, del Ctse del Cc per il bene comune e tutela dell’immagine del nostro Ente».