A Capo Vaticano il Fitwalking della Costa degli Dei: un’immersione tra natura, sapori autentici e cultura

La veduta dalla scogliera a picco di Capo Vaticano

Nella splendida cornice di Capo Vaticano si è svolto il “Fitwalking della Costa degli Dei”, un evento che ha celebrato il connubio tra sport, natura e cultura. Organizzato dall’associazione sportiva Aspromonte Trails, con il supporto del Comune di Ricadi, Pro Loco Capo Vaticano Aps, le associazioni “La cicala e la formica”, “Amici del Mare” e la Rete museale di Ricadi, l’iniziativa ha attratto numerosi partecipanti desiderosi di scoprire il fitwalking immersi nel paesaggio suggestivo della costa calabrese. «La giornata – hanno fatto sapere dalla Pro Loco di Ricadi – è iniziata con un’introduzione al fitwalking a cura dell’istruttore Antonio Giordano, che ha illustrato i principi e i benefici di questa disciplina, evidenziando come la camminata possa essere una pratica semplice ma estremamente efficace per migliorare il benessere fisico». Successivamente i partecipanti hanno intrapreso una passeggiata lungo il promontorio di Capo Vaticano, ammirando la vista mozzafiato sulle acque cristalline della costa.

La visita al Museo del Mare di RIcadi

La camminata si è conclusa al Museo del Mare di Ricadi, «dove il dott. Borrelli ha parlato dei benefici del movimento fisico, sottolineando l’importanza di uno stile di vita attivo per la salute e il benessere generale». Quindi la visita della mostra fotografica “Animali intorno a noi”, introdotta dalla presidente Di Leo dell’associazione “La cicala e la formica”. Un momento che ha permesso ai presenti di scoprire la fauna locale, offrendo loro uno sguardo approfondito sugli animali che popolano il territorio. Non è mancato poi un approfondimento sull’ambiente marino dell’area Sic (Sito di interesse comunitario) di Capo Vaticano, curato dal presidente dell’associazione “Amici del Mare”, che ha illustrato l’importanza della conservazione di questo ecosistema unico». Infine, l’architetto Vincenzo Calzona ha accompagnato i presenti nella visita interna al Museo del Mare, descrivendo ai presenti la Rete museale di Ricadi e il valore culturale del territorio.

A conclusione della giornata, la Pro Loco Capo Vaticano ha offerto una degustazione di prodotti tipici locali, dando ai partecipanti «l’opportunità di conoscere i sapori autentici della tradizione calabrese. L’evento – hanno poi concluso dalla Pro Loco – ha rappresentato un’occasione speciale per promuovere il benessere fisico, la cultura e il rispetto per l’ambiente, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori in un’esperienza unica e significativa lungo la Costa degli Dei».