Vibo, il Comune si dota di una piattaforma informatica per valutare l’impatto degli investimenti sul territorio

«Il Comune di Vibo Valentia prosegue sulla strada del rinnovamento tecnologico puntando su un servizio particolarmente innovativo», è quanto scrive in una nota l’amministrazione Romeo annunciando l’arrivo di una piattaforma informatica di supporto per i processi di valutazione dell’ente, messa a disposizione dalla società OpenEconomics che ha partecipato all’indagine di mercato pubblicata dal Comune e presentato apposita manifestazione d’interesse.

La proposta di OpenEconomics, fanno sapere da Palazzo Luigi Razza, si basa su un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 per la ricerca, sviluppo ed applicazione di modelli economici, matematici, ambientali e tecnologici, per la valutazione economica di politiche, programmi e progetti di investimento.

In particolare, si tratta di una piattaforma informatica finalizzata alle valutazioni economiche in grado di realizzare analisi di impatto macroeconomico, analisi costi-benefici economica e analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). Ed è ciò che serve al Comune per comprendere l’impatto (ex-ante, in itinere ed ex-post) delle politiche e degli investimenti in ambito comunale cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Calabria e da altri enti pubblici nazionali e internazionali.

«In tal modo – commenta l’assessore con delega alle Politiche comunitarie, Stefano Soriano – il Comune verrà messo nella condizione di valutare, attraverso strumenti indipendenti, oggettivi e verificabili, le necessità della popolazione e gli impatti delle politiche attuate in ogni campo, riuscendo così ad intercettare in maniera dettagliata le esigenze e plasmare su queste le relative azioni».