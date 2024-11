Vibo Marina dopo 12 anni “esce” finalmente dal sottopasso? L’assessore Monteleone assicura: «Prima di Natale lavori finiti»

Il delegato ai lavori pubblici spiega il motivo dei ritardi di un’opera strategica per il territorio, costata oltre 2 milioni e mezzo di euro e i cui lavori per la realizzazione vanno avanti ormai da 12 anni

Tra le opere eterne incompiute del territorio vibonese spicca sicuramente il sottopasso di Vibo Marina, una risorsa estremamente importante al fine di decongestionare il traffico veicolare e creare un’altra via di uscita dal centro, considerato che fino ad oggi per raggiungere il centro della frazione marina di Vibo Valentia gli utenti della strada si sono sempre dovuti avvalere di un piccolo ponte realizzato più di un secolo fa con la costruzione della linea ferroviaria Napoli-Reggio.

Dopo diversi proclami registrati nell’ultimo anno sembrerebbe che sia nuovamente agli sgoccioli l’inaugurazione dell’opera, o almeno è quanto riferisce in un’intervista ai nostri microfoni Salvatore Monteleone – assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia – che già nei mesi scorsi aveva indicato come data per l’attesa inaugurazione la fine di settembre: «La data fissata per la fine dei lavori era il 10 settembre. Il direttore dei lavori e l’impresa mi avevano fatto sapere che sarebbero stati in realtà portati a termine poco più tardi, alla fine del mese di settembre, e questo ho riferito in quell’occasione» spiega Monteleone.

L’assessore fa poi il punto della problematica che ha causato gli ulteriori ritardi: «Per ultimare i lavori su Viale Stazione oltre alle opere complementari, come la recinzione e l’impianto di illuminazione, bisognava sistemare delle vasche che avevano una funzione di pulire le acque che venivano proprio dal sottopasso, della vasche dette di disoleazione. Nel realizzare lo scavo per sistemare queste vasche abbiamo però trovato dei sottoservizi – e quindi rete fognaria, rete idrica, raccolta acque bianche – che hanno rallentato i lavori perché mancava di fatto lo spazio per sistemare queste vasche».

Una problematica che sembrerebbe essere stata risolta per il meglio avviando i lavori alle ultime battute: «Le vasche sono state sistemate, visto il poco spazio a disposizione sono state posizionate più vasche piccole anziché una grande e adesso ciò che manca sono davvero solo le ringhiere. Dopodiché, a sottopasso ultimato, subentrerà una nuova ditta: quella della rigenerazione urbana che dovrà sistemare la strada sul Viale Stazione per un intervento che è stato già appaltato».

Sulle nuove tempistiche l’assessore Monteleone fa poi sapere: «Sto costantemente dietro ai lavori, non dico che faccio sopralluoghi tutti i giorni ma quasi perché so che è un’opera importante e che ha purtroppo creato numerosi disagi a Vibo Marina. Però posso dire che nei prossimi giorni i lavori saranno finalmente ultimati».