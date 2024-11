Mileto, nella Giornata degli alberi piantati 18 cipressi toscani e 42 viburni lucidi

Voglia di preservare la natura circostante e di rendere più dignitosi i luoghi della fede. Nasce da questi apprezzabili desideri l’edizione 2024 della Giornata nazionale degli alberi, promossa a Mileto dal Circolo Laudato sì e dalla locale Comunità Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani). La manifestazione ecologica ha previsto due iniziative distinte e separate. La prima ha preso il via in mattinata, con l’opera di raccolta di rifiuti e di pulizia del tratto della Strada provinciale 10 in cui è dislocata la Via Crucis che dalla cittadina normanna porta alla cappella votiva della Madonna della Guardia e al Parco archeologico medievale della Mileto antica intitolato al vescovo Antonio Maria De Lorenzo. Un intervento capillare, che ha richiesto diverse ore di attività, visti i tanti rifiuti abbandonati ai bordi della strada dai classici “lordazzi seriali”.

La seconda fase si è svolta nel pomeriggio, con la benedizione e piantumazione di 18 cipressi toscani e di 42 viburni lucidi nell’area verde adiacente al tempio mariano. «Gli alberi – ha affermato nel corso della cerimonia il presidente del Circolo Laudato sì don Bruno Cannatelli – non sono soltanto elementi decorativi ma sono esseri fondamentali per la vita dell’uomo. Senza alberi la vita sulla terra sarebbe impossibile. Piantiamo alberi, quindi, per un mondo più pulito, sano e sostenibile». La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dal Ministero dell’Ambiente nel 2013 e si celebra annualmente nel mese di novembre. L’intento dei promotori è di sensibilizzare sull’importanza delle piante quali elementi indispensabili dell’ecosistema e delle città, nella lotta all’inquinamento.