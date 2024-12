Dalla carenza idrica al rifacimento della rete, a Pizzo Adesione democratica a confronto con l’assessore Calfapietra

Pizzo ha ospitato la prima riunione interassociativa politica di Adesione democratica dopo l’accordo di coalizione del novembre scorso avvenuto tra centrocristiani moderati di Liberi e forti e la sinistra progressista di Nuova sinistra unita.

Nuove cariche

In merito all’ingresso dei nuovi alleati nel Consiglio delle responsabilità politiche, è stata deliberata la nomina del referente politico di Nuova sinistra unita, Saverio Consiglio al ruolo di co-viceprimo responsabile politico, in aggiunta all’ altro co-viceprimo responsabile politico il centrocristiano Pasquale Granatiero. Mentre al vice referente politico di Nuova sinistra unita, Giuseppe Granatiero è stato conferito il ruolo di consigliere con delega politica al Comitato di Via Carmine. Pertanto il nuovo consiglio limitato all’ingresso degli amici alleati di Nuova sinistra unita risulta così composto:

Primo responsabile politico: Giuseppe De Caria (Liberi e forti)

Co-viceprimo responsabile politico: Saverio Consiglio (Nuova sinistra unita)

Co-viceprimo responsabile politico: Pasquale Granatiero (Liberi e forti)

Consigliere delegato politico del Comitato di Via Carmine: Giuseppe Granatiero (Nuova sinistra unita)

L’incontro con l’assessore

Per discutere di alcune criticità insistenti nella cittadina napitina, il sodalizio nei giorni scorsi ha incontrato l’assessore all’ambiente Stefania Calfapietra. Presenti anche il segretario comunale, Carmelo Impusino e il dirigente responsabile settore Ambiente, Vincenzo Primerano. L’assessore, riferisce il gruppo guidato da Giuseppe De Caria, ha apprezzato la disponibilità dell’esponente della giunta Pititto che si è impegnata nella risoluzione di alcune problematiche. In prima battuta, l’assessore Calfapietra unitamente al dirigente comunale ha rassicurato i referenti politici della “quercia soleggiata” che l‘acqua della fontana pubblica di Sant’Antonio sarà riaperta a breve.

Il sodalizio politico ha poi sollecitato l’assessore a dare assistenza ai cittadini alle prese con carenza idrica attraverso la messa a disposizione di autobotti affinchè nessun residente si senta lasciato in balia di sé stesso. Allo stesso tempo, l’assessorato competente è stato invitato a fornire le necessarie istruzioni ai cittadini in modo che si possano effettuare segnalazioni in maniera più snella ed efficiente favorendo le conseguenti operazioni di assistenza. Dal proprio canto, Adesione democratica a riguardo ha anticipato la volontà di rafforzare la rete territoriale dei Comitati di Via inserendo la figura del delegato.

Il confronto ha anche consentito al gruppo politico di chiedere all’assessore la calendarizzazione dei lavori in merito al piano di rifacimento della rete idrica nel territorio comunale. Il finanziamento, già definito dalla Regione, è in attesa di ultimi step burocratici che l’ente dovrà effettuare.