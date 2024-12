Vibo Marina onora Santa Barbara, nell’area del porto le esercitazioni di Capitaneria e Vigili del fuoco -Video

Nella ricorrenza della festa di Santa Barbara, patrona della Marina militare e del Corpo dei Vigili del fuoco, definiti “gli eroi silenziosi”, a Vibo Marina una Messa è stata celebrata dal vescovo Attilio Nostro nella chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Pompei. Il rito religioso è stato concelebrato dal parroco don Enzo Varone, dal viceparroco don Bruno ed è stato presenziato da tutte le Autorità militari: il comandante Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco, i carabinieri, la Guardia di finanza provinciale e Roan e la Polizia penitenziaria.

Le autorità civili erano rappresentate dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, che si appresta a lasciare Vibo per la nuova destinazione di Foggia, dal procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, dal sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, dal presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, dal segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno meridionale e dello Ionio, Pasquale Faraone, dai rappresentanti degli Istituti scolastici e delle varie associazioni d’Arma e del volontariato.

Presente anche personale in congedo dei vari Corpi, accompagnato da numerosi familiari. I canti della Messa sono stati eseguiti dai ragazzi dell’Istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci”. A seguire, presso la banchina Fiume del porto, sono state effettuate dimostrazioni di salvataggio in mare eseguite da mezzi della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco con la partecipazione di cani addestrati per tale tipo di operazioni. Un folto pubblico, composto da numerosi cittadini e dagli alunni della locale scuola media, ha seguito con interesse le varie fasi della dimostrazione. Il 4 dicembre di quest’anno è anche ricordato come il 160° anno dalla posa della prima pietra del Porto di Santa Venere.

Un altro momento delle esercitazioni in mare

Nel suo intervento, il comandante della Capitaneria di porto ha sottolineato come il senso del dovere e lo spirito di sacrificio sono i valori che animano gli uomini e le donne della Marina militare e dei Vigili del fuoco, ma anche di tutte le Forze dell’Ordine e delle Forze armate. «Quello di oggi – ha affermato riprendendo le parole pronunciate dal vescovo – è un messaggio di speranza e di spirito di sacrificio, di vicinanza, che abbiamo trasmesso guardando gli occhi dei migranti che sono sbarcati venerdì scorso nel nostro porto. Non dobbiamo dimenticare che dietro a quello sbarco ci sono attività di soccorso in mare prestato dagli uomini della Guardia costiera».

Il comandante dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, Ambrogio Pontiero, ha rimarcato come quella di Santa Barbara rappresenti una ricorrenza che accomuna la Marina e i Vigili del fuoco, festeggiata congiuntamente ogni anno a Vibo Marina. «Il giorno di Santa Barbara cade in un periodo in cui si fanno i bilanci di un anno e riflessioni su quello che è stato fatto. Quest’anno abbiamo fatto notevoli interventi anche e soprattutto per quanto riguarda gli incendi boschivi, che sono stati un terzo del totale di tutti gli interventi effettuati dal comando di Vibo Valentia. Una piaga – ha evidenziato il capo del comando provinciale – che interessa il nostro territorio e sulla quale dobbiamo ancora lavorare molto».