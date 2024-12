Visit Italy porta Tropea a Times Square: in anteprima lo spot e il lancio del progetto Rural Experiences

La locandina dell’evento

Il 17 dicembre alle ore 18 la Sala “Albino Lorenzo” del Tropis Hotel di Tropea ospiterà l’anteprima nazionale dello spot ufficiale della cittadina costiera, realizzato da Visit Italy. «Questo evento – ha fatto sapere il fondatore Enzo Scordo – non è solo una celebrazione di una delle destinazioni più amate d’Italia, ma rappresenta un’opportunità per scoprire come il turismo esperienziale può valorizzare l’intera regione Calabria». Lo spot, che verrà proiettato «anche a Times Square a New York, mira a raccontare Tropea come un’esperienza che trascende i confini, risvegliando emozioni profonde in ogni viaggiatore». La campagna di marketing territoriale, ideata dalla Visit Italy per il Comune di Tropea, «si concentra sulla bellezza, l’autenticità e l’ospitalità di Tropea – ha sottolineato Scordo -, puntando ad attrarre un pubblico globale in cerca di esperienze uniche».

Visit Italy, il principale canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, «è stato scelto per la sua capacità di connettere i territori con milioni di viaggiatori attraverso contenuti narrativi di grande impatto. Con una community internazionale di oltre 3,2 milioni di appassionati, Visit Italy valorizza le eccellenze italiane e sviluppa strategie innovative che trasformano destinazioni iconiche come Tropea in vere e proprie esperienze da vivere».

L’evento vedrà la partecipazione delle amministrazioni locali e di autorevoli rappresentanti della società civile, «creando un momento di confronto e dialogo per chiunque abbia a cuore il futuro di questa straordinaria terra». Oltre all’anteprima dello spot di Tropea, in questa occasione sarà presentato anche il progetto “Rural Experiences”, sviluppato da Visit Mediterraneo nell’ambito dell’anno del “Turismo delle Radici” del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Questo progetto, che coinvolge i Comuni di Spilinga, Rombiolo, Filogaso, Jonadi e Gerocarne, sarà presentato attraverso un secondo video spot. I cinque borghi, ha poi sottolineato Scordo, «avranno l’opportunità di esporre il loro patrimonio culturale e gastronomico, offrendo un esempio virtuoso di turismo delle radici ed esperienziale. L’evento di giorno 17 è aperto a tutti coloro che desiderano essere parte attiva di questo racconto e celebrare l’identità della Calabria».