A Tropea e Parghelia arrivano i mercatini di Natale dell’Angsa: i fondi finanzieranno i progetti per bimbi e ragazzi con autismo

«Un piccolo gesto può fare la differenza». È il principio alla base del lavoro dell’associazione Angsa di Vibo Valentia che ha annunciato, in occasione delle festività, l’organizzazione di mercatini natalizi solidali. Gli appuntamenti si terranno a Tropea e Parghelia. Nella Perla del Tirreno, in particolare, nei giorni 13, 14 e 15 dicembre a Tropea, lungo corso Vittorio Emanuele presso la sede del Club degli artisti La Fenice che, con grande generosità e accoglienza, ospiterà la mostra organizzata dalle famiglie dell’Associazione nazionale genitori persone con autismo. L’ingresso libero è aperto dalle 16 alle 20. Inoltre grazie all’invito dell’associazione Giovani Tropeani e della Pro loco Parghelia, con il patrocinio della Comune di Parghelia, nei giorni 20, 21 e 22 dicembre a Parghelia in piazza Ruffa, dalle 15:30 alle 19:30, il sodalizio sarà accolto in una delle casette messe a disposizione dell’Angsa.

Mercatini solidali a sostegno delle attività dell’associazione

«Si tratta – spiega la presidente provinciale Angsa, Mary Naso – di due appuntamenti importanti per sostenere le attività solidali dell’associazione e per contribuire con un aiuto concreto ai progetti dedicati alle persone con autismo. Visitando entrambi le esposizioni sarà possibile trovare: artigianato con pezzi unici realizzati a mano, oggettistica anche vintage per idee regalo originali, oggettistica natalizia e il calendario Angsa 2025. E poi ancora gadget, dolci e tanti sorrisi».

La referente dell’associazione tiene a precisare: «Tutte le erogazioni liberali saranno destinate ai progetti dell’Angsa Vibo già attivi, quali: VacANGSA-Vacanza apprendimento per adolescenti e adulti con autismo, il blu restituisce il verde-riqualificazione e abbellimento spazi verdi e Passeggiando nel Blu-Camminata inclusiva ludico-motoria per ragazzi con autismo. Per la presidente Naso, «finanziare i progetti di inclusione per le persone con autismo e di supporto alle famiglie rappresenta una delle più importanti mission dell’Angsa. Ogni donazione al mercatino diventa gesto di solidarietà che fa la differenza e aggiunge valore al Natale».