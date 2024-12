Successo a Vibo Marina per il gran finale di Emozioni di Natale con lo spettacolo delle fontane danzanti e il concerto di Scarda – VIDEO

Proseguono le manifestazioni natalizie a Vibo Marina. Domenica 29 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 20 si sono tenuti i “Giochi in legno”: 70 postazioni di giochi in legno, posizionate lungo tutto il corso Cristoforo Colombo, che hanno animato la cittadina richiamando la partecipazione entusiasta di schiere di bambini. In serata, alle ore 18:30 sul Lungomare, centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo delle fontane danzanti, uno show unico di acqua, musica e colori che si riflettevano sulle calme acque del porto e che si fondevano per creare magiche ed emozionanti combinazioni danzanti.

Un singolare augurio di Buon Anno per la comunità della cittadina portuale. La serata è proseguita con il concerto di Scarda in una gremita piazza Satriani. Le manifestazioni sono state curate dalla Top Events con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e la sponsorizzazione del gruppo Publiemme-LaC, Malara Enoteca, GT Apartments, Santorsola, Saro Tedeschi. Un Natale in cui a Vibo Marina si è finalmente respirata l’aria gioiosa delle festività con tanta gente che ha riempito le strade e le piazze. Percorso che andrebbe incoraggiato anche nella stagione estiva per fare in modo che Vibo Marina possa riacquistare la sua connotazione di città di mare esaltando il suo ruolo anche in ambito turistico.