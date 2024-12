A Vibo Marina tre giorni di musica, arte e divertimento all’insegna della promozione del territorio: ecco Emozioni di Natale

Vibo Marina si prepara a vivere le festività natalizie all’insegna dello spettacolo e della cultura, grazie a una tre giorni ricca di eventi. La Top Event presenta, infatti, la prima edizione di “Emozioni di Natale”: evento che si svolgerà nei giorni 26, 28 e 29 dicembre, unendo arte e musica all’insegna della promozione del territorio. Il tutto su un palcoscenico unico nel suo genere, nel cuore di Vibo Marina, tra il suggestivo lungomare Cristoforo Colombo, il porto e piazza Satriani.

Numerosi gli appuntamenti che culmineranno domenica 29 in una serie di momenti di intrattenimento live, all’aperto, per permettere a tutti di apprezzare gli scorci più belli del borgo marinaro.

Si partirà con l’esibizione dal vivo di due special guest molto apprezzati nei rispettivi generi musicali: Klab Liveband e Piccadilli Band, si esibiranno rispettivamente nelle giornate di giovedì 26 e sabato 28. Emozioni di Natale si concluderà poi domenica con un percorso didattico e culturale, senza precedenti nel suo genere, costituito da laboratori di pittura, lo “Spettacolo del clown” e ben 70 postazioni gioco appositamente realizzate per far ripercorrere agli adulti e conoscere ai bambini i giochi di un tempo: un’occasione unica di inclusione e condivisione per grandi e piccini. A seguire, per coronare la manifestazione, dalle ore 21 si potrà poi assistere al Concerto live dell’artista calabrese Scarda.

A rendere la serata più suggestiva contribuirà uno spettacolo innovativo di scenografie acquatiche e fontane luminose danzanti, in una esplosione di luci e colori, emozioni e sensazioni. Questa fusione così particolare di diversi elementi ludici e culturali creerà una magica atmosfera natalizia, capace di valorizzare gli scorci più suggestivi che Vibo Marina. Infine, non mancheranno momenti di relax: domenica 29, infatti, si terrà lo Spritz Day insieme a tutti gli esercenti del Corso di Vibo Marina, applicando uno special price (euro 3,50) per questo specifico aperitivo.

Il programma nel dettaglio

26 dicembre ore 21 – Piazza Satriani – Concerto Klab Liveband

28 dicembre ore 21 – Piazza Satriani – Concerto Piccadilli band

29 dicembre ore 10.30 /20.00- Lungomare C. Colombo – 70 Postazioni gioco in legno; ore 16.30/17.15 – Piazzetta lungomare C. Colombo – Spettacolo del Clown; ore 10.30/20.00 – Lungomare C. Colombo – Laboratorio creativo di pittura su tela; ore 18.30 – Banchina Fiume – Spettacolo Fontane Luminose Danzanti; ore 21.00 – Piazza Satriani – Concerto live Scarda.

Nell’intero arco della giornata – Corso di Vibo Marina – Spritz Day offerto dagli esercenti a 3,50 euro.