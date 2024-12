Capodanno a Vibo, ecco tutti i divieti disposti dal Comune per festeggiare in sicurezza

L'amministrazione ha emanato tre diverse ordinanze sindacali per le zone interessate dagli eventi organizzati per dare il benvenuto al 2025

Al fine di garantire lo svolgimento in totale sicurezza delle manifestazioni in programma a Vibo Valentia per il Capodanno, il Comune ha emanato tre diverse ordinanze sindacali.

Con la n. 42 si ordina, in data 1 gennaio 2025 dalle ore 00:30 alle ore 05:00 e dalle ore 18:30 alle ore 21:00, per motivi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica in tutto lo spazio concesso per la realizzazione dell’evento su Corso Vittorio Emanuele III e precisamente nell’area compresa fra Via Potiri e Piazza Martiri d’Ungheria:

– il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine in alluminio;​

– il divieto assoluto di vendita e/o di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette varie.

Con la n. 43 si ordina, nell’area interessata dall’evento “Vibo Capodanno in musica” (ovvero Corso Vittorio Emanuele III nell’area racchiusa tra gli incroci con Via Luigi Razza e Via Popilia):​

– il divieto assoluto dalle ore 03:30 alle ore 05:30 di giorno 01 gennaio 2025 di somministrazione, vendita, asporto, trasporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine in alluminio e/o in qualsiasi contenitore anche di carta agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno del perimetro descritto;

– il divieto assoluto dalle ore 03:30 alle ore 05:30 di giorno 01 gennaio 2025 di somministrazione, vendita, asporto, trasporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine in alluminio e/o in qualsiasi contenitore anche di carta ai venditori di alimenti e bevande ambulanti all’interno del perimetro descritto;​

– il divieto assoluto per tutta la durata dell’evento giorno in data 01 gennaio 2025 di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette varie (ad esclusione di quelli luminosi).

Con la n. 44 si ordina, su tutto il territorio comunale, ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande in qualsiasi forma, inclusi i distributori automatici:​

– il divieto di vendita per asporto e somministrazione all’esterno dei locali dei superalcolici e di qualsiasi bevanda in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine;​

– l’obbligo somministrare le bevande in bicchieri di carta e/o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall’esercente;

– il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di alimenti e bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, ovvero all’esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza.

È disposto inoltre il divieto dalle ore 00:01 alle ore 23:59 dell’1 gennaio 2025 nell’area interessata alla manifestazione “Vibo Capodanno in musica 2025” e per tutta la durata della stessa: a chiunque di introdurre e consumare bevande e superalcolici in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o lattine, anche già in proprio possesso.