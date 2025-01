Mileto, bilancio 2024 positivo per la sezione territoriale dell’Avis: in un anno raccolte 604 sacche di sangue

Ben 604 sacche di sangue a fronte delle 550 raccolte nell’anno precedente. Questo il positivo bilancio, in termini di donazioni, conseguito nel 2024 dall’Avis comunale Mileto. A comunicare questo risultato «a dir poco straordinario» è il presidente del direttivo della sezione territoriale Aldo Angillieri, il quale nell’occasione ci tiene anche a complimentarsi con tutto il gruppo di volontari che in questo arco di tempo «ha fatto un ottimo lavoro sul territorio per quanto riguarda la promozione del valore della donazione del sangue. Ringrazio i donatori di Mileto, Francica e paesi limitrofi – sottolinea – parte attiva di questo grande risultato. Sono loro che hanno fatto la differenza in questo anno, perché hanno sempre risposto in maniera puntuale e costante alle giornate di raccolta sangue. Un altro nostro successo è stato di avere spesso nuovi donatori agli appuntamenti previsti per la raccolta sangue, persone che si sono avvicinate per la prima volta a questa bella realtà caratterizzata dall’amore verso chi ha bisogno. Una donazione – aggiunge – che arriva dal cuore e che permette di curare numerose patologie, offrendo un insostituibile apporto al sistema trasfusionale e garantendo la sopravvivenza di molte persone».

Leggi anche ⬇️ Avis Vibo: Consiglio direttivo e Consulta dei presidenti approvano bilancio preventivo e ristrutturazione sede della Casa del donatore

Alle dichiarazioni del presidente dell’Avis di Mileto si aggiungono quelle del membro del direttivo Domenica Loiacono. «Noi volontari – afferma nell’occasione – durante questo anno abbiamo cercato ancora di più di sensibilizzare il maggior numero di persone possibili, affinché intraprendano il percorso della donazione del sangue. A tal proposito ci siamo recati nei centro di accoglienza della Cooperativa Futura, organizzando con i medici dei seminari informativi sulla donazione del sangue, parlando con gli ospiti e con i dipendenti del valore della donazione del sangue. E loro hanno risposto con grande generosità, prenotando l’appuntamento nella giornata programmata per la raccolta del sangue. Tutto ciò – conclude – ci porta a guardare ancora con più fiducia verso questo nuovo anno e ci sprona a essere assiduamente partecipi e protagonisti della vita del nostro territorio che ha bisogno dell’impagabile ottimismo che solo il volontariato sa dispensare».