All’Istituto d’istruzione superiore di Vibo Valentia nasce il corso di management sportivo

Un percorso sperimentale quadriennale di amministrazione, finanza e marketing in sinergia con l'offerta formativa Its Academy all’interno della filiera tecnologico-professionale

L’Istituto d’istruzione superiore, Iti, Itg e Ite annuncia l’introduzione, per l’anno scolastico 2025/2026, del nuovo percorso formativo innovativo e unico nel suo genere: Amministrazione, Finanza e Marketing (Afm) con curvatura “Management sportivo” nella sede dell’Ite G.Galilei sita in Piazza Martiri d’Ungheria.

«Parliamo di un percorso sperimentale quadriennale Afm in sinergia con l’offerta formativa Its Academy, all’interno della filiera tecnologico- professionale (4+2), che vuole rappresentare la concreta possibilità di offrire ai giovani una formazione valida unita a sbocchi lavorativi sicuri», si legge in una nota.

L’indirizzo ha una curvatura, “ Management Sportivo” «che intende proporsi come una risposta alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione e sempre più orientato verso le competenze manageriali nel settore sportivo. A tale proposito si rende necessario educare le nuove generazioni affinché possano acquisire un mix di competenze tecniche, gestionali e trasversali per affrontare le sfide e sfruttare anche le opportunità offerte dalla tecnologia. Si tratterà di un percorso di vera eccellenza, basato su un’attività di didattica innovativa e di orientamento alla “sport industry”».

«La figura che vogliamo formare – viene spiegato nella nota -, in raccordo con la specializzazione post diploma garantita dalla presenza in rete dell’Its Cadmo, è quella di un Tecnico superiore e manager sportivo esperto nella digitalizzazione dei processi con soluzioni Artificial Intelligence based. La digitalizzazione sta trasformando profondamente il mondo dello sport, influenzandone tutti gli aspetti: dalle performance degli atleti all’esperienza dei tifosi, fino alla gestione organizzativa delle società e dei singoli eventi. Ciò non solo rende lo sport più efficiente e coinvolgente, ma apre nuove opportunità per gli atleti, i tifosi e i professionisti del settore».

L’accordo di rete stipulato, preliminarmente alla presentazione della proposta progettuale, risultata meritevole di approvazione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito. E ha visto il coinvolgimento di Enti e Istituzioni altamente rappresentative del mondo dello sport e delle imprese come: Coni Calabria, Comitato Paralimpico Calabria, Figc Comitato Regionale Calabria, Confindustria, Callipo Sport e numerose aziende afferenti all’Its Accademy in rete.

«Sono numerosi gli enti e le imprese con cui siamo in contatto per la realizzazione della nostra offerta formativa e per garantire percorsi di alternanza scuola-lavoro e docenze da parte di esperti provenienti dal mondo del lavoro. Tra gli enti partners annoveriamo Inrete Società Cooperativa Sociale Ets, Sport Innovation Hub Aps, Olympica Srl e federazioni sportive come FSN/CONI FEDERKOMBAT ed EPS/ASI Vibo Valentia. Altri potranno aggiungersi attraverso gli ampi network in contatto con Sport Innovation Hub e Olympica, come Wylab, Msa Manager Sportivi Associati, Adise, The European House Ambrosetti (Osservatorio Valore e Sport), Unione Sportiva Catanzaro 1929, OrangoGo, Epsi European Platform for Sport Innovation», conclude la nota.