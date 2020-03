Coronavirus Vibo, dall’Ordine dei commercialisti donazione allo Jazzolino

Contributo di 5mila euro per fronteggiare la grave emergenza sanitaria in corso. Il presidente Morelli: «Abbiamo il dovere di stare al fianco della nostra sanità»

Anche l’Ordine dei dottori commercialisti di Vibo Valentia a fianco della sanità nel momento emergenziale dovuto al Covid-19. Il consiglio dell’Odcec di Vibo Valentia capitanato da Vincenzo Morelli ha deliberato di devolvere la somma di 5mila euro all’ospedale “Jazzolino”. A tale scopo, il presidente ha preso contatti coil commissario dell’Asp vibonese, Giuseppe Giuliano, ed ha concordato le modalità della donazione.



Giuliano, nel ringraziare per il gesto, ha assicurato che il contributo sarà certamente impiegato per combattere la difficile battaglia contro il contagio da coronavirus. «Come Ordine professionale – ha ribadito il presidente Morelli – sentiamo il dovere di stare a fianco della nostra sanità che in queste ore si trova in prima linea per combattere l’acerrimo nemico. Noi commercialisti, da sempre a servizio della cittadinanza desideriamo contribuire alla salvaguardia della collettività e ci auguriamo che presto si possa ritornare alla normalità e che di contagioso rimanga solo la solidarietà».



