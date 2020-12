Rientro a scuola, ecco il piano: più trasporti e orari scaglionati

Il tavolo di coordinamento stabilisce i criteri per il ritorno in aula degli studenti delle superiori. A Vibo i bus aumenteranno del 31 per cento

Si è svolta in videoconferenza la riunione conclusiva del tavolo di coordinamento per approfondire le dinamiche relative alla ripresa dell’attività scolastica in presenza presso gli istituti secondari di secondo grado e l’incidenza sul sistema di trasporto pubblico locale. Lo rende noto la Prefettura di Vibo Valentia.

Al termine è stato licenziato il documento operativo che delinea la nuova governance del sistema di trasporto pubblico locale e della ripresa dell’attività didattica in presenza. Nel merito, è scritto in una nota, «la Regione ha programmato, dal rientro a scuola, un potenziamento degli attuali servizi di trasporto pubblico locale in provincia per una percentuale pari a circa il 31 per cento e per un valore pro die stimato di 2.588,33 euro. I servizi aggiuntivi, pianificati sulla base del criterio dell’utenza storica in periodo pre-covid, consentiranno agli alunni di raggiungere gli istituti scolastici con uno scaglionamento massimo di un’ora».

Contestualmente è previsto che i dirigenti scolastici provvederanno ad organizzare l’offerta formativa, garantendo una diversificazione degli orari di ingresso ed uscita entro un range massimo di 1 ora e calibrando la programmazione soprattutto in relazione alle esigenze degli alunni pendolari. L’afflusso e il deflusso degli alunni sarà garantito, ove possibile, attraverso accessi differenziati. I varchi di accesso e le aree di pertinenza della scuola saranno controllati dal personale dipendente dell’istituto scolastico secondo le modalità indicate dai singoli dirigenti. I sindaci dei comuni sede degli istituti secondari di secondo grado provvederanno a vigilare sull’applicazione delle norme anti-assembramento, anche avvalendosi di personale delle associazioni di volontariato della protezione civile.

«L’efficacia delle misure – prosegue la nota – sarà monitorata per un periodo iniziale di due settimane, al fine di verificare la necessità di apportare modifiche o accorgimenti al documento operativo». Dopo tale periodo i dati sul numero di studenti che si avvarrà del trasporto pubblico locale sarà oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito del tavolo di coordinamento per un’eventuale rideterminazione dei servizi.