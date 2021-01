Concorso dei presepi di Vibo Marina, ecco i vincitori

La Pro loco ha reso noti i riconoscimenti ai partecipanti suddivisi in diverse categorie. L’edizione di quest’anno si è svolta interamente on-line

Giunto quest’anno alla sua XXXV edizione, il Concorso dei presepi organizzato dalla Pro-Loco di Vibo Marina ha avuto uno svolgimento inedito per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Ma, nonostante la manifestazione si sia svolta con modalità on-line, la stessa ha fatto registrare un buon numero di partecipanti. La finalità del concorso, come si legge in una nota dell’associazione turistica, era quella di ravvivare la fede promuovendo il dialogo e l’amicizia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco: «Il presepe tocca il cuore di tutti, anche di coloro che non credono, perché parla di fraternità, di intimità, di amicizia, chiamando gli uomini del nostro tempo a riscoprire la bellezza della semplicità ed è un invito all’unità, alla concordia, alla pace».

Pur nella complessità di una valutazione operata in base alle sole immagini fotografiche, nel giorno dell’Epifania, come da tradizione, sono stati annunciati i vincitori nelle diverse categorie. Eccoli: Francesco Morelli (Professionisti), Pietro Rondinelli (Dilettanti), Rosetta Malerba (Famiglie), Marpesca Ceravolo (Commercianti), Pro-loco di Ionadi (Gruppi). Come riconoscimento per la passione dimostrata, a tutti i partecipanti verrà inoltre consegnata una pergamena-ricordo.