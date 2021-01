Presunto caso di Covid, lezioni sospese alla scuola media dell’Istituto Murmura

I locali scolastici verranno sottoposti a sanificazione nella giornata di domani e dopodomani. Lo rende noto la dirigente scolastica Tiziana Furlano

«Oggetto: sospensione attività didattica in presenza per sanificazione scuola secondaria di I grado. In considerazione di un presunto caso di positività all’interno della scuola secondaria di I grado da confermare o smentire a seguito di risultato di tampone molecolare da parte del Dipartimento di prevenzione» si dispone «a scopo precauzionale un intervento urgente di sanificazione dei locali scolastici da attuarsi nelle giornate di martedì 26 gennaio e mercoledì 27 gennaio, con la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza e la attivazione dello svolgimento delle attività didattiche in modalità Ddi nelle suddette due giornate». È quanto rende noto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “P. E. Murmura” di Vibo Valentia, Tiziana Furlano, in una comunicazione rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, ai docenti, al personale Ata, al sindaco di Vibo Valentia e al capo dipartimento dell’Asp vibonese.