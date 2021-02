Nel Vibonese la primavera è in anticipo: 24 gradi e primi tuffi in mare

In tanti si sono concessi ore di svago in spiaggia approfittando della temperatura mite e dell’acqua cristallina

Due giorni di primavera. Sono quelli che ha vissuto la Calabria nelle ultime quarantotto ore, caratterizzate da temperature elevate e cielo limpido. Tra le località a godere maggiormente di questo assaggio di bella stagione rientrano sicuramente Tropea e il suo circondario. Nella Perla del Tirreno, a Parghelia, Zambrone e Ricadi, sono state moltissime le persone riversatesi in spiaggia sin dal mattino, favorite anche dalla zona gialla e dai 24° registrati sulle colonnine di mercurio.

C’è stato chi non ha rinunciato a un pic nic a pochi metri dalle onde e chi, in barba al calendario, ha azzardato un tuffo in un mare limpidissimo. Numerose anche le persone che hanno scelto di rompere per un attimo la routine imposta dalla pandemia e, armate di mascherina e t-shirt, hanno preso d’assalto i lungomari per una passeggiata. Da domani, però, il meteo ripristinerà il corso naturale della stagioni: è attesa infatti una perturbazione che abbasserà le temperature portando anche numerose precipitazioni su tutta la regione.