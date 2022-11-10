L’assessore Chiaravalloti: «Pronti ad erogare gli aiuti. Nelle prossime settimane gli importi concessi verranno erogati direttamente ai beneficiari»

«Sono 62 le istanze ammesse a beneficiare dei fondi per le famiglie dei bambini iscritti e frequentanti servizi educativi per la prima infanzia e per le scuole paritarie dell’Ambito territoriale numero 1». A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Rosa Chiaravalloti, la quale precisa che «è stata pubblicata ieri pomeriggio la graduatoria relativa all’Avviso pubblico in oggetto per l’anno educativo 2021/2022. Le somme che verranno erogate ammontano a complessivi 43.364,50 euro e riguardano le domande ammesse. Quelle pervenute erano in totale 90, 28 dunque sono state escluse per diversi motivi. Nelle prossime settimane gli importi concessi verranno erogati direttamente ai beneficiari». [Continua in basso]

Il completamento dell’iter istruttorio consente quindi di concedere un aiuto concreto alle famiglie residenti nei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale 1 dei bambini frequentanti i servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie. Inoltre, l’assessore Chiaravalloti comunica che «è stata avviata con la Regione Calabria una interlocuzione al fine di utilizzare le economie residue da mettere a disposizione dei cittadini». L’Avviso, pubblicato il 17 novembre 2021, con scadenza 6 dicembre 2021, ha seguito un iter travagliato che ha richiesto l’attivazione del soccorso istruttorio nello scorso mese di giugno 2022 al fine di consentire ai beneficiari di integrare la documentazione necessaria alla corretta valutazione dei requisiti per l’ottenimento dei benefici. Le provvidenze concesse sono integralmente finanziate con risorse trasferite dal Miur e cofinanziamento della Regione Calabria.

