In seguito alle preoccupazioni espresse dalle famiglie, l'esponente della minoranza chiede di conoscere le condizioni dei mezzi in uso e se sia intenzione dell'amministrazione acquistarne di nuovi

Scuolabus obsoleti e sicurezza dei bambini e dei ragazzi: sono questi i temi al centro dell’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere comunale di Tropea Antonio Piserà ed indirizzata al sindaco Giovanni Macrì e al presidente del Consiglio Francesco Monteleone. Un’iniziativa, spiega lo stesso Piserà, che fa seguito alla preoccupazione delle famiglie e alle numerose richieste di informazione e intervento in merito alle condizioni degli scuolabus. [Continua in basso]

«L’amministrazione comunale – si legge nell’interrogazione – è tenuta a verificare che il trasporto scolastico venga effettuato con mezzi idonei ed omologati per la specifica funzione così da consentirne l’espletamento in modo sicuro, efficiente e qualitativo». E inoltre: «Il perfetto funzionamento dei mezzi scuolabus va garantito per la salvaguardia degli studenti, degli autisti e del personale di assistenza».

Partendo da tali promesse, Piserà ha ritenuto «inevitabile» domandare a chi di competenza, con l’obiettivo di informarne la cittadinanza, di riferire in merito «all’elenco dei mezzi di scuolabus attualmente in uso per il servizio di trasporto scolastico, che riporti l’anno di immatricolazione, il numero dei posti a sedere, il numero dei chilometri percorsi; la scheda – piano di manutenzione programmata per ciascuno scuolabus; il resoconto di eventuali anomalie riscontrate negli ultimi tre anni per singolo mezzo e la modalità di risoluzione; il numero dei mezzi dotati di cinture di sicurezza secondo la normativa vigente e se, vista la vetustà degli attuali scuolabus, sia intenzione dell’amministrazione provvedere all’acquisto di nuovi mezzi da destinare al trasposto scolastico e presumibili tempi».



«Non basta semplicemente fare dei bei discorsi di augurio di inizio anno – afferma Piserà, rincarando la dose –, ma necessitano scelte prioritarie per i cittadini. La volontà politica di organizzare manifestazioni estive è stata prioritaria rispetto a quella di stare vicino alle esigenze più basilari della comunità, che adempie puntualmente ai propri obblighi tributari elevati nella nostra città, per scelta dell’amministrazione attuale a guida Macrì, senza ricevere i servizi di base, motivo per il quale il mancato reperimento dei fondi necessari ad acquistare nuovi scuolabus. La comprensibile preoccupazione delle famiglie diventa dovere collettivo morale – conclude Piserà –, tanto relativamente alla tutela e alla custodia dei figli – ça va sans dire! – quanto al rischio che l’accidentale, tuttavia ipotizzabile, dismissione di una vettura per manutenzione, dovuta alle precarie condizioni del mezzo, produca disservizi ed insufficienza di prestazioni».

