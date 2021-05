Volley, al via i tornei giovanili maschili: esordio con vittoria per la Tonno Callipo U17

La formazione giallorossa ha battuto la Raffaele Lamezia per 3 a 0. Dopo metà maggio si disputeranno anche le gare Under 19 e Under 15

Dopo più di un anno di stop dovuto alla pandemia, pur nel rispetto di un protocollo molto rigido, ripartono i campionati giovanili maschili e femminili di volley. Un segnale beneaugurante per il futuro della pallavolo, con tanti giovani desiderosi di ritornare ad alzare e schiacciare un pallone, oltre che di stare in compagnia e vivere le emozioni di questo bellissimo sport. Partiti già Under 17 sia maschile che femminile, dopo metà maggio si disputeranno anche l’Under 19 e l’Under 15.

Ritorno in campo

La Tonno Callipo, ormai da anni attenta e sensibile all’universo giovanile, anche in questa particolare stagione ha deciso di impiegare mezzi e risorse per consentire pure ai più giovani di praticare la pallavolo e chissà cullare il sogno di indossare in futuro la gloriosa maglia giallorossa. E se da un lato la società del presidente Pippo Callipo non ha lesinato impegno e meticolosa attenzione alle norme anti Covid in modo da garantire agli atleti di praticare le attività in totale sicurezza, dall’altro c’è da evidenziare la grande disponibilità e fiducia mostrata dalle famiglie, anche loro desiderose di rivedere in campo i ragazzi sempre con prudenza e responsabilità.

I tornei

Dopo l’ok da parte della Fipav, la Consulta dei Presidenti Territoriali ha stabilito, relativamente ai Campionati Under 19, U17, U15 Maschile e femminile, di rendere la fase territoriale in fase Interterritoriale per i Comitati di Calabria Centro e Cosenza, e consentire così alle società iscritte di prendere parte regolarmente ai Campionati di Categoria. Nel contempo sono stati stabiliti i protocolli anticovid da rispettare nelle fasi di pre, durante e post partita.

I tornei giovanili maschili sono iniziati lo scorso 29 aprile. La Tonno Callipo si presenta ai nastri di partenza con ben tre rappresentative, Under 19, Under 17 e Under 15. Agli ordini dei tecnici Nico Agricola, nonché responsabile del settore giovanile, e Saverio Amerato ben 29 atleti divisi nelle tre categorie anzidette. In particolare sette elementi dell’Under 17 faranno parte anche dell’Under 19 e tre dell’Under 15 sono stati inseriti anche nell’organico dell’Under 17.

Agricola: «Grande entusiasmo»

Sull’auspicata ripresa dei campionati coach Nico Agricola spiega: «Dopo un anno di inattività si riparte con molto entusiasmo, ma anche con un po’ di preoccupazione, considerato il periodo che stiamo vivendo. Ricominciare a giocare con i giovani è un bel segnale per tutto il movimento e l’aspetto più importante è continuare a garantire ambienti sempre sicuri ed idonei per lo svolgimento dei campionati. Sicuramente – continua il Responsabile del Settore Giovanile della Tonno Callipo – i Campionati giovanili rappresentano un buon banco di prova per verificare il grado di preparazione raggiunto dai singoli atleti e per testare le loro potenzialità. È quindi anche l’occasione per valutare le possibilità di inserimento di alcuni elementi nei Campionati di Serie per la prossima stagione agonistica».

Under 19

Relativamente a questa categoria, quattro le squadre partecipanti al torneo Under 19: oltre alla Tonno Callipo, l’Asd Filadelfia Cup e le due squadre lametine, la Raffaele e la Volo Virtus. Prima giornata in programma il 20 maggio con i giallorossi di scena a Filadelfia, mentre per l’altro confronto andrà in scena il derby lametino. Le altre due gare del girone di andata per la formazione giallorossa si giocheranno, in casa, 26 e 31 maggio rispettivamente contro Volo Virtus Lamezia e Raffaele Lamezia. Sei giornate complessive e fine del torneo previsto per il 22 giugno. La formazione prima classificata dei due gironi si qualificherà per la finale regionale. Il gruppo dell’Under 19 è quasi tutto quello che si è ben disimpegnato in questa stagione nel torneo di Serie B, tra cui i vari Fioretti, Spanò, Cugliari, Elia e Ribecca.

L’organico dell’Under 19 Maschile risulta così composto:

Under 17

Quattro le formazioni che comporranno l’Under 17: con la prima giornata già in archivio e che ha visto mercoledì scorso la Tonno Callipo battere la Raffaele Lamezia per 3-0 (parziali 25-8, 25-17, 15-8). Prossima gara in programma lunedì 10 maggio in trasferta contro la Volo Virtus Lamezia. La formazione prima classificata si qualificherà per la finale regionale.

Questo l’organico dell’Under 17 Maschile:

Ancora da stabilire il calendario dell’Under 15 maschile, il gruppo giallorosso è composto dai seguenti atleti: