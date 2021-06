Vela day a Tropea, lezioni e visite guidate per gli studenti della città

Oltre sessanta studenti provenienti dalle scuole superiori afferenti all’Istituto omnicomprensivo di Tropea hanno preso parte alla terza edizione del Vela day organizzata dal Vela Club cittadino, ed hanno animato da venerdì a domenica 20 giugno gli spazi portuali antistanti la sede dell’associazione sportiva con base nautica nel porto di Tropea.

Lezioni di vela, visite guidate, dimostrazioni pratiche e un’attenta osservazione delle imbarcazioni messe a disposizione degli aspiranti velisti – un laser, un optmist, un windsurf a terra, oltre alle barche di circolo attraccate al Porto – hanno permesso ai giovani e giovanissimi apprendisti di toccare con mano, e da vicino, il fascino di una pratica che, più che uno sport, è avventura, cimento, sfida, scuola di vita.

L’adesione alla kermesse, che su base nazionale vede impegnati ministero dell’Istruzione e Federazione Italiana Vela e Kinder, è stata facilitata dalla solida collaborazione tra il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli ed il presidente di circolo Sabatino La Torre. Caratterizzata da un forte valore educativo e sociale, ha visto anche quest’anno la presenza del il CIP – Comitato Italiano paralimpico Calabria e dei ragazzi dell’associazione Nemo di Cosenza, che hanno accolto l’invito del circolo tropeano.

Questa mattina, giornata conclusiva, alla presenza del sindaco di Tropea Giovanni Macrì e della dottoressa Elisabetta Carioti, delegata provinciale CIP per Vibo, i ragazzi del paralimpico si sono uniti agli istruttori, ai soci, agli amanti della vela ed agli studenti tropeani per una giornata di festa, di educazione e di sport.

«Siamo un’associazione che lavora per la città, per educare i suoi ragazzi, e per dare un segnale forte in senso ambientale, civico, inclusivo – ha dichiarato il presidente del circolo Sabatino La Torre – . Anche quest’anno, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, siamo riusciti ad organizzare il Vela Day nel migliore dei modi. Ringrazio l’amministrazione comunale per il suo sostegno, il Porto di Tropea SpA per la disponibilità mostrata sempre nei nostri confronti, tutti gli amici sponsor a noi vicini, e ovviamente gli iscritti al nostro circolo per il loro impegno».