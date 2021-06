Lega Pro, ufficiale: Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore della Vibonese

Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore della Vibonese. Lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa la società del presidente Caffo. I rossoblù hanno dunque deciso di ripartire, per una nuova stagione in Serie C, dal tecnico palermitano Gaetano D’Agostino, reduce da due stagioni a Lecco. Oltre all’arrivo del nuovo allenatore, la Vibonese ha annunciato anche il rinnovo del direttore sportivo, Luigi Condò, che – come riportato nella nota – ha voluto fortemente D’Agostino come responsabile dell’area tecnica. D’Agostino sarà affiancato da Gaetano Mancino, già suo vice nelle precedenti esperienze. [Continua in basso]

Le prime dichiarazioni di D’Agostino

«Arrivo a Vibo con tanto entusiasmo, sicuro di aver scelto piazza e Società giuste per regalarmi tante soddisfazioni professionali. Ringrazio il presidente Caffo ed il Direttore Condó per la fiducia riposta nei miei confronti e la voglia dimostrata nel volermi qui. Sentimenti che spero di ripagare al meglio nel corso del campionato centrando gli obiettivi che ci siamo posti. Qui c’è davvero tutto per fare bene».

Le parole di Pippo Caffo

«Abbiamo voluto fortemente D'Agostino a Vibo. È giovane ma sulle sue spalle ha già esperienze e risultati importanti oltre ad una conoscenza del calcio totale per via de suo lungo trascorso in Seria A da calciatore. Un nome importante per la categoria che ha scelto la Vibonese, nonostante una corte spietata, per progettualità e serietà. E già questo per noi e per tutta la città è e deve essere motivo d'orgoglio".

Le certezze di Luigi Condó

«Non potevo chiedere di meglio che ufficializzare il mio rinnovo con la firma di Gaetano D’Agostino. Un allenatore poliedrico dal carattere deciso e marcato, che ha grande voglia di fare bene e con il quale abbiamo già individuato quelli che potrebbero essere i tasselli mancanti al nostro mosaico in vista della nuova stagione».