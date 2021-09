Mileto, nuovi fondi per il campo sportivo. Il sindaco: «Diventerà uno stadio dilettantistico»

Nuovi fondi per il campo sportivo di Mileto. Ne dà contezza il sindaco Salvatore Fortunato Giordano che sui social annuncia: «Il Coni finanzia la realizzazione del campo sportivo».

Più nel dettaglio si tratta di «un progetto completo, che permette al Comune di Mileto, che mi onoro di rappresentare, nonostante avesse già avuto un altro finanziamento di 335mila euro per il Palatenda (è in corso la redazione del contratto con il secondo aggiudicatario dopo che il primo era stato messo fuori gioco da una interdittiva) di ottenere un altro finanziamento di 678mila euro oltre a 22mila euro a carico comunale per un totale 700mila euro».



Hanno partecipato al Bando Sport e Periferie circa 3300 Comuni e il progetto di Mileto vince attestandosi al 90 posto: «Evidentemente chi ci ha aiutato ha redatto un’ ottima progettazione esecutiva. Questo significa che –aggiunge il sindaco – appena il Coni ci farà sottoscrivere la convezione, passeremo subito all’appalto delle opere». A giudizio del primo cittadino: «Un’ottima notizia per lo Sport e il Calcio, sperando che questo nuovo campo possa proiettare il Comune verso nuovi lidi sportivi e ridia linfa alla Comunità calcistica. Ho esultato come un bambino – confessa il sindaco – sapendo che il terreno di gioco dove noi giocavamo con mister Nino Varì, diventerà un vero stadio dilettantistico con manto in erba sintetica di ultimissima generazione».