Ai campionati Italiani Kyu 2021 due vibonesi sul podio nazionale

Il 27 Novembre si sono svolti a Modena i Campionati Italiani Kyu 2021 della Confederazione Italiana Kendo. I due giovanissimi atleti del Maestro Roberto Bucca della Scuola Marziale Vibonese si sono distinti egregiamente in una giornata che ha visto agonisti giungere da ogni parte d’Italia. Giuseppe Longo si è classificato terzo, mentre Roberto Priolo, sconfitto ai quarti di finale, si conferma tra i migliori otto atleti Italiani della categoria. Il kendo, conosciuto anche come scherma giapponese, vede per l’ennesima volta atleti vibonesi sul podio nazionale. Prossimo appuntamento per la Scuola Marziale Vibonese è il 5 Dicembre a Catanzaro per i Campionati Regionali di Combattimento di Taekwondo.