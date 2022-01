Mercato Serie C: la Vibonese pensa a Romero per rinforzare l’attacco

Senesi e Cigagna via. Blaze dentro. Questo è stato solo l’avvio di un mercato che dovrà servire alla Vibonese per rinforzarsi adeguatamente, in maniera tale da risalire la china e salvare così la categoria. L’ultimo posto in classifica impone una rivisitazione dell’organico ed è chiaro che ci dovranno essere altre partenze, per avere dei nuovi ingressi. Al ds Condò il compito di operare in maniera adeguata sul mercato, sulla base, ovviamente, di quella che è la disponibilità garantita dal presidente Caffo. E le difficoltà non mancano, sia per l’attuale momento di crisi (e non solo per via del covid), sia perché è difficile trovare argomenti convincenti quando sei in coda alla classifica.

Gli obiettivi in entrata

Partendo dalla difesa, si cerca un centrale. Sbraga dell’Avellino ha rifiutato la proposta rossoblù e allora il ds Condò ha virato su Albadoro della Fidelis Andria. In mediana Cretella e Di Noia sono i nomi spesso associati ai rossoblù in questi ultimi giorni. Quindi c’è l’attacco. Già dall’anno scorso si fa la corte a Curiale, ma il centravanti del Catanzaro nicchia. Per Plescia il problema sembra essere di natura economica. E se tanti tifosi sognano il ritorno di Bubas (che è richiesto dal Lamezia Terme), la scelta per rinforzare il reparto offensivo potrebbe essere quella che porta a Romero del Potenza.