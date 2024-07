Eccellenza, il Soriano muove il mercato: ufficiale l’esterno argentino Diego Martin Strumia

Il Soriano non si ferma e continua a strutturarsi in vista della prossima stagione, con l’ambizione quantomeno di confermare gli standard dello scorso anno, quando si centrò uno storico play off nella storia del club. La dirigenza dunque si sta muovendo sotto traccia sul mercato, cambiando l’ossatura ma mantenendone la qualità, e cercando di completare la rosa in vista del primo giorno di preparazione previsto per il prossimo 5 agosto. L’ultimo arrivato, in altre parole, porta il nome di Diego Martin Strumia.

Un argentino dalla Sicilia

A indossare la maglia rossoblù sarà dunque Diego Martin Strumia, giovane classe 2003 di nazionalità argentino e con trascorsi in patria nelle fila del Telleres, Godoy Cruz e Instituto. Si tratta di un esterno che predilige la fascia sinistra e dotato di buona corsa, temperamento e caparbietà. Il ventunenne sarà a disposizione del tecnico Giuseppe Giovinazzo e del suo staff fin da subito. Per il neo acquisto rossoblù si tratterà della seconda esperienza in Italia dopo quella, nella scorsa stagione, che lo ha visto protagonista con la maglia del Rocca Acqueldocese, nel torneo di Eccellenza siciliano. Prende sempre più forma il nuovo Soriano 2024/25.