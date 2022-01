Vibonese Calcio: chiuse le trattative per due attaccanti

L’U.S. Vibonese Calcio ha acquisito a titolo temporaneo dalla Lucchese 1905 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Panati. Attaccante, classe 2001, Matteo Panati è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona. Per lui esperienze con la maglia della Carrarese e del Parma prima di trasferirsi a Lucca. Parallelamente la società ha ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Tumbarello, ringraziato per l’attaccamento alla maglia e per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza a Vibo Valentia.



L’U.S. Vibonese Calcio ha poi acquisito a titolo definitivo dal Mantova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Zappa. Attaccante, classe 1997, scuola Juventus, Claudio Zappa ha collezionato in bianconero 34 presenze nella formazione Primavera e 12 con l’U23. Claudio Zappa ha già avuto modo di confrontarsi con il campionato di Serie C, nel quale vanta più di 70 presenze totali archiviate con le maglie di Città di Pontedera, Pordenone, Pistoiese, Juventus U23, Novara e Mantova. Per il calciatore bresciano anche l’esperienza nel campionato di primo livello maltese con la maglia dello Sliema Wanderers nella stagione 2019/2020.