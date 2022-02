Vibonese calcio, Nevio Orlandi nuovo allenatore: l’annuncio della società

Nevio Orlandi è il nuovo allenatore della Vibonese. Dopo la netta sconfitta per 4-2 maturata lo scorso 12 febbraio contro il Potenza, nel corso della 26esima giornata del girone del Sud di Serie C, il presidente del club rossoblù, Pippo Caffo, aveva deciso di esonerare il tecnico Gaetano D’Agostino. La società ha reso noto l’arrivo di mister Orlandi attraverso una nota ufficiale.

La nota del Club

«L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato la guida della prima squadra al tecnico Nevio Orlandi il quale sarà coadiuvato da Francesco Modesto, in qualità di vice allenatore e dai confermati Salvatore Periti, preparatore dei portieri e Roberto Bruni preparatore atletico. Nato a Casalmaggiore (Cremona) il 30 gennaio 1954, per Orlandi, che nella sua lunga carriera da allenatore ha guidato anche la Reggina in Serie A, è un ritorno a Vibo Valentia dopo le quasi due stagioni vissute alla guida del club rossoblù. A lui è legata la storica promozione in Serie C nel 2018 dopo la straordinaria cavalcata culminata nello spareggio del “Granillo” contro il Troina terminato ai calci di rigore, davanti a 3000 tifosi di Vibo. A Nevio Orlandi un caloroso bentornato nella grande famiglia rossoblù».