Todosport Vibo, Vanessa Dodaro approderà al Torri Volley di Padova

Dopo le prime due riconferme in vista della nuova stagione agonistica, quella delle due sorelle Denise e Martina Vinci, la Todosport Vibo Valentia, annuncia la prima partenza. Si tratta di Vanessa Dodaro, schiacciatrice classe 2007, che approderà in Veneto. La giocatrice napitina, cresciuta nel settore giovanile arancio blù, piano piano si è fatta strada, sino ad arrivare al debutto nel campionato di Serie B2, disputato nella passata stagione dal sodalizio vibonese. Nonostante la sua giovane età Vanessa, messa in campo dal coach Vito Iurlaro, ha sempre dato tutto quella che aveva dentro, rompendo anche il muro dell’emozione, facendosi notare da tantissimi addetti ai lavori. In più ha giocato i campionati di categoria, trascinando la Todo verso importanti traguardi. Convocato a pieno titolo nella rappresentativa regionale e di conseguenza giovando il Trofeo delle Regioni, la Dodaro ha attirato su di se le attenzioni di tantissime società del nord. [Continua in basso]

Alla fine nella prossima stagione si trasferirà in Veneto presso la Us Torri Volley di Padova. Si tratta di una società storica, che da molti anni opera con un progetto molto serio con il settore giovanile. Tante ragazze tesserate ed ogni anno la Torri Volley raggiunge l’obiettivo di partecipare alle finali nazionali di categoria. Al suo interno tanti tecnici affermati e che hanno voglia di migliorare sempre, che prestano tanta cura alle ragazze portandole alla maturazione sia mentale che tecnica. Sembra quindi una scelta azzeccata quella della Dodaro, che avrà a sua disposizione tutte le carte per poter continuare a crescere ed a migliorare. “Siamo davvero molto felici per Vanessa – dice Claudio Torchia- atleta molto seria e promettente, cresciuta nel nostro settore giovanile. Ha delle doti fisiche e tecniche importanti vista anche la sua età. Questa esperienza le permetterà di crescere ulteriormente. Per noi è un onore sfornare giocatrici che poi entrano nell’orbita di club importanti o addirittura delle nazionali. Speriamo che la sua nuova società – conclude Torchia – possa essere un punto di partenza per lei ed una rampa di lancio verso successi importantissimi”.

Tags

volley

Articoli correlati