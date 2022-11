Seconda vittoria consecutiva per la Vibonese che vince in Sicilia contro il Canicattì

Seconda vittoria consecutiva per la Vibonese, adesso a -1 dalla seconda posizione, occupata dal Lamezia Terme, prossimo avversario dei rossoblù al Luigi Razza. In Sicilia, contro il Canicattì, che gioca le gare interne ad Agrigento, la squadra di Giacomo Modica si impone con il risultato di 2-0, firmato nella ripresa dai difensori Trajkovski e Bonnin. [Continua in basso]

Primo tempo sostanzialmente equilibrato e squadre in campo entrambe con il 4-3-3. Si bada soprattutto a non scoprirsi nella prima mezzora. Di rilievo una sola azione, quella che vede Mengoni in grado di rispondere al tentativo di Guarnera. La maggiore qualità della Vibonese emerge nella seconda frazione. L’undici rossoblù fa vedere buone proprietà di fraseggio e prende il sopravvento soprattutto in mediana. La rete di Trajkovski dopo dieci minuti è frutto di questa superiorità della formazione di Modica che, una volta in vantaggio, chiude ogni varco, difendendosi con ordine e concedendo veramente nulla al Canicattì. Nel finale ecco il bis di Bonnin, che sancisce così il risultato conclusivo di 0-2.