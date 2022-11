Serie C femminile: le ragazze della Todosport battono il Cosenza

Un'altra prova senza nessuna sbavatura per la squadra di coach Vito Iurlaro, che ha giocato un'ottima gara vincendo tre set a zero

Non si ferma la marcia della Todosport Vibo Valentia, che di slancio senza neanche soffrire troppo, supera il Cosenza in trasferta e rimane sempre lì nelle posizioni importanti della graduatoria. Un’altra prova senza nessuna sbavatura per le ragazze di coach Vito Iurlaro, che hanno giocato un’ottima gara. [Continua in basso]

Niente da fare per le padrone di casa, che hanno cercato di

opporre resistenza, ma di fronte ad una squadra più forte e più esperta, non hanno potuto fare nulla. Tre set che hanno davvero avuto pochissima storia, dove le arancio blu vibonesi hanno sciorinato un’ottima pallavolo. Qui di altri tre punti importanti vanno in cascina, in attesa degli appuntamenti, che il campionato di Serie C femminile proporrà. Intanto la Todo fa sentire la sua voce e fa capire a tutte le altre avversarie le sue intenzioni bellicose.

Ecco le formazioni

Cosenza: Marsico, Gabriele, Altomare, Perro, Grandi, Tuoto, Di Fino, Mastroianni, Naccarato, Ritrovato (L), Tuoto (L).

Todosport: Massara, La Gamba, Sorrenti, Flores, Dodaro V, Vinci M, La Vecchia, Barletta, De Luca, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L), Buonfiglio (L).

Arbitri: Gianguido Sposato di Cosenza.

Progressione set: 11/25 – 17/25 – 16/25

