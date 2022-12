Un gigante greco per il Soriano: rinforzo notevole in attacco

Si chiama Anastasios Maroudas il nuovo centravanti del Soriano. Un gigante greco da 192 centimetri che il direttore generale è andato a pescare in Basilicata, dove il neo acquisto rossoblù ha messo a segno dieci reti fra campionato e coppa con la maglia del Matera Città dei Sassi. Un lacuna che andava colmata, quella della punta centrale, emersa in diverse gare nelle quali il gioco del Soriano non ha trovato sbocco in fase conclusiva. Su Maroudas sono pertanto riposte grandi speranze, ma è chiaro che dovrà essere tutta la squadra a migliorare nella fase terminale della propria manovra. Messosi in evidenza in Basilicata, come si diceva, il neo acquisto del Soriano rappresenta un’altra scommessa del direttore generale Mimmo Varrà, i cui movimenti di mercato sono sempre avvolti dal silenzio. Come al solito, nulla da trapela e, puntualmente, le trattative le porta a compimento nel silenzio ed in pochi minuti: un marchio di fabbrica del dg del Soriano, che fra l’altro deve muoversi nell’ambito di un certo budget, sicuramente limitato per una piccola ma dignitosa realtà qual è quella del Soriano.

Le trattative di Varrà non si sono limitate al solo Maroudas: in precedenza erano arrivati Coffa dal Locri e Raso dal Gioiosa Jonica e in settimana sono attesi altri due colpi. In uscita, invece, dopo la partenza di Nicolovici e di Miceli, ecco anche quelle di Cannitello e di Ocampo, i quali si ritroveranno, da avversari, in due categorie inferiori: sono finiti infatti in Prima categoria, rispettivamente al San Nicola da Crissa ed alla Virtus Rosarno. Operazioni di non poco conto per le risorse del Soriano, che si ritrova un tesoretto da poter reinvestire nei prossimi giorni. È rimasto in rossoblù il centravanti Mercatante, sul quale aveva buttato l’occhio il Capo Vaticano. Si di lui, però, la società del Soriano ha piena fiducia e quindi sarà ancora a disposizione del tecnico Scorrano. Già domenica, nell’ultima gara dell’anno in casa della Promosport, potrebbe esserci l’esordio del nuovo centravanti Maroudas.

