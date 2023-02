Basket giovanile, pesante sconfitta a Catanzaro per la Kairos Vibo

Ritorna a casa con una sconfitta la squadra Under 17 della Kairos M&C Vibo Valentia, che perde di diciannove punti in quel di Catanzaro. A nulla è valsa la buona volontà messa in campo dai ragazzi di Paolo Grasso, che nulla hanno potuto di fronte a degli avversari che hanno giocato meglio e che hanno sbagliato molto ma molto di meno, soprattutto nei momenti clou della gara. Solo nel primo e nel quarto la squadra vibonese ha tenuto testa ai catanzaresi, che comunque non si sono mai disuniti. Nel secondo e terzo quarto predominio assoluto dei padroni di casa che hanno legittimato la conquista dei tre punti. Per Gioffrè e compagni ora non rimane che pensare alla prossima gara, dalla quale si spera possano trarre il massimo profitto. [Continua in basso]

Il tabellino

Reti Immobiliari Catanzaro 76 – Kairos M&C Vibo Valentia 57

Catanzaro: Cina 4, Godino, Gualtieri, Scarfone 3, Prestia 10, Capria 11, Aprile, Grillone 4, Marino, Rotundo 2, Cabreja 11, Mosca 31

M&C Vibo Valentia: Ramondino, Tamburro, Anello 7, De Rito 8, Barone 6, Gioffrè 21, D’Ambrosio 3, De Leo, Patanè, Bartolo 8, Ravese 2, Piccione 2

Arbitri: Alessio Tolomeo e Orlando Guerra.

Catanzaro

LEGGI ANCHE: Tutto pronto a Vibo Marina per il 17° campionato di vela d’altura

Per la Vibonese è una crisi infinita, anche il Paternò batte i rossoblù