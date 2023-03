Basket, vittoria sofferta della Kairos Vibo contro la squadra di Lamezia

Vittoria sofferta per la Kairos M&C Vibo Valentia Under 15, che al termine di una gara molto tirata ed emozionante, vince di un solo punto contro i pari età della ASD Cestistica Lamezia. I ragazzi in campo, hanno interpretato nella giusta maniera l’impegno agonistico, dando luogo a quattro quarti davvero molto duri e che sono stati al cardiopalma. Punti su punti, rovesciamenti di campo emozionanti, che hanno tenuto sul chi vive il numeroso pubblico presente. Proprio al rush finale ha avuto la meglio la squadra vibonese, che ci ha creduto sino alla fine. Rimane comunque l’ottima prestazione dei padroni di casa che non hanno mai mollato. Tra le fila vibonesi da segnalare il solito Gioffrè che ha messo a tabellino ben 27 punti, per la Lamezia il bravo Longo che ha superato la doppia cifra chiudendo a 14.

ASD Cestistica Lamezia 41 – Kairos M&C Vibo Valentia 42

ASD Cestistica Lamezia: Palmieri 6, Longo 14, Strangis L 4, Strangis Mattia 7, Cosco 8, Rifiorati 1, Genuise 1, Fazio, Rocca, Bonaddio, Grelli.

M&C Vibo Valentia: D’Ambrosio 3, Patanè 2, Gioffre’ 27, Evolo 8, Anello 2, Ramondino, Rondinelli, Bruzzese, Lico, Tamburro, Piccione, Ravese

Arbitro: Lorenzo Smirne di Lamezia Terme