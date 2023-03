Campionato italiano di Kite foil, podio per  l’atleta calabrese Flavio Ferrone

Inizia bene il Campionato italiano di Kite foil per Flavio Ferrone, campione italiano uscente 2022. L’atleta del Circolo velico Santa Venere si guadagna il terzo posto dopo sei prove all’Argentario, organizzate dal circolo Nautico Vela e Kite di Orbetello. «Un risultato inatteso», dice Flavio, visibilmente contento di essersi piazzato alle spalle di Boschetti e di Brasili, due atleti forti. «Per via del tirocinio universitario – aggiunge – sto tralasciando gli allenamenti e non sono al top muscolare». Comunque la testa c’è e tattica e strategia suppliscono alla forma fisica, che risente della pausa invernale. Nel Kite sembra essere avvantaggiato chi è piuttosto pesante, perché può permettersi vele più grandi e velocità maggiori. Chi ha invece un fisico asciutto, come il giovane kiter romano, può contare meno sulla potenza e deve puntare molto sulla strategia di regata, cercando di partire bene e giocare sui salti di vento. Buon esordio dunque per l’atleta del Circolo velico Santa Venere, che affronterà con sicurezza i prossimi appuntamenti.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, Flavio Ferrone campione italiano di Kate foil 2022

Vela d’altura a Vibo Marina: assegnato il Trofeo Marina Carmelo