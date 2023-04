La Vibonese allunga la serie utile con un pareggio in Sicilia

Il quinto risultato utile consecutivo consente alla Vibonese di rimanere in zona play off, anche se la squadra rossoblù è stata superata dal Trapani, adesso quarta forza del torneo. L’undici di Giacomo Modica scivola così in quinta posizione, appaiata al Licata, a sua volta fermato sullo zero a zero in casa del Real Aversa. Pari in Sicilia allora per la Vibonese: sul campo della Sancataldese il giovane Francesco La Torre porta avanti la squadra rossoblù, per quello che è il suo primo centro con la Vibonese. Quindi ecco la replica dei padroni di casa con Bonanno, per il conclusivo 1-1. [Continua in basso]

Rimanendo in zona play off, ecco il pari del Locri che si conferma una gran bella realtà del campionato, dando vita ad una partita intensa a Ravanusa, sede delle gare interne del Canicattì. Il pirotecnico 3-3 conclusivo è aperto da Carella, leader della classifica marcatori con 15 reti. Il pari di Gueye arriva nel primo tempo, quando Dodaro in extremis firma il nuovo vantaggio amaranto. Nella ripresa ancora Gueye e Scopelliti ribaltano il punteggio a favore dei siciliani, ma Romero al 36’st firma il definitivo tre a tre.

Continua a deludere il Lamezia Terme, battuto in casa dalla Mariglianese, ultima della classe. Un ko che certifica il disastroso e mediocre cammino dei gialloblù, i quali hanno peggiorato sensibilmente il proprio percorso dopo il cambio di allenatore. Il risultato finale di 0-1 premia così la Mariglianese che aggancia in ultima posizione il Cittanova, sconfitto in casa con lo stesso risultato dal Paternò e ormai con un piede e mezzo in Eccellenza. A -6 dai play out, con 4 gare da giocare, la retrocessione per i reggini è purtroppo sempre più vicina. Al “Morreale-Proto” Cittanova in dieci dopo la mezzora e rete ospite nei minuti di recupero del primo tempo firmata da Aquino. Opposto alla terza forza del campionato, ossia il Città di S.Agata, il Castrovillari rinvia nuovamente l’appuntamento con la vittoria casalinga, che manca addirittura dallo scorso 20 novembre. Contro i siciliani il risultato finale è di 0-0, lo stesso rimediato dal San Luca in Campania contro il Santa Maria Cilento, con tanto rammarico per un palo colpito da Yakovlev nella ripresa. San Luca sestultima a quota 34, raggiunto dal Paternò, un punto dietro al Castrovillari

I risultati della 30ª giornata

Acireale-Catania 0-1

Canicattì-Locri 3-3

Castrovillari-Sant`Agata 0-0

Cittanova-Paternò 0-1

Lamezia T.-Mariglianese 0-1

Real Aversa-Licata 0-0

S. Maria Cilento-San Luca 0-0

Sancataldese-Vibonese 1-1

Trapani-Ragusa 2-0

La classifica

Catania 81

Locri 57

Città S.Agata 51

Trapani 46

Licata 45

Vibonese 45

Lamezia T. 42

Sancataldese 42

S. Maria Ci. 38

Canicattì 38

Castrovillari 35

San Luca 34

Paternò 34

Ragusa 32

Acireale 31

R.Aversa (-1) 30

Cittanova 24

Mariglianese 24

