Play Off, la Tonno Callipo Vibo pronta a sfidare Santa Croce

Inizierà mercoledì 26 aprile alle 19.30, la serie di semifinale dei Play Off Credem Banca per l’unica promozione al prossimo torneo di Superlega tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kemas Lapimel Santa Croce. Il “PalaMaiata”, unico rettangolo di gioco ancora inviolato nei campionati di Serie A nel corso di questa stagione agonistica, ospiterà il primo confronto tra i giallorossi guidati dal tecnico brasiliano Cesar Douglas e i biancorossi di Michele Belleri. Nell’altra semifinale si affronteranno Polisportiva Libertas Cantù e Agnelli Tipiesse Bergamo, sempre al meglio delle tre partite: solo l’atto conclusivo che inizierà domenica 7 maggio si disputerà al meglio delle cinque partite. Vibo Valentia e Santa Croce sono arrivati in semifinale vincendo i loro confronti in due sole partite: Santiago Orduna e compagni hanno superato 3–1 in casa e 2–3 in trasferta la Consar Ravenna, mentre Leonardo Colli e compagni nei quarti hanno avuto la meglio sulla Tinet Prata di Pordenone con un doppio 3–0. [Continua in basso]

In perfetta parità i due confronti stagionali, vinti dalle squadre che hanno giocato la gara tra le mura amiche: nell’anticipo della 6a giornata del girone ascendente, disputato sabato 5 novembre 2022, il team calabrese si è imposto per 3–1 (25–17, 25–21, 18–25, 25–17, i parziali dei set), mentre la sfida del girone discendente disputata sempre in anticipo, sabato 11 febbraio, ha visto i toscani imporsi con il punteggio finale di 3–0 (25–23/ 25–20/ 25–17/ i parziali dei set). I numeri attribuiscono alla squadra di Pippo Callipo il ruolo di favorita per il passaggio del turno, anche in virtù del primo posto in classifica generale con 60 punti e un margine di vantaggio 15 punti esatti sulla formazione toscana. Orduna e compagni sono consapevoli, però, che da questo momento in poi, bisognerà mantenere la concentrazione alta per evitare di complicarsi la strada verso l’atto conclusivo di questa post season.

Le dichiarazioni pre gara

È il vice capitano della Tonno Callipo Vibo Valentia, Davide Candellaro, uno dei quattro ex della sfida, ad introdurre gara-1 della semifinale Play Off: «Il successo in due partite contro Ravenna ci ha consentitodi avere più giorni per preparare la partita di domani contro Santa Croce e ci ha permesso di organizzarci al meglio, con più allenamenti studiati per affrontare il nostro avversario». Come sempre i Play Off regalano verdetti inattesi, come la prematura eliminazione di Porto Viro o l’emozionante sfida tra Cantù e Castellana Grotte, terminata con due tiebreak e con due successi esterni: «Un po’ mi hanno sorpreso alcuni risultati, che in realtà hanno dimostrato quale squadra in questo momento è più in forma. Alla fine, i play off sono un campionato a sé stante, dove, quello fatto in precedenza, non deve esser più ricordato».

Santa Croce è una delle cinque squadre che ha sconfitto la formazione vibonese nel corso della regular season: «Si può dire che la nostra gara di ritorno persa in casa loro, non l’abbiamo proprio giocata. Fu un classico “calo di concentrazione” dovuto al periodo che stavamo attraversando. Adesso siamo concentrati solo sulla gara di domani contro i toscani». Sull’avversario il centrale patavino ha le idee chiare: «Si tratta di una formazione che mi è piaciuta fin dall’inizio del campionato. Hanno impiegato più tempo a trovare l’assetto giusto, ma i centrali sono tra i più forti del campionato, ed anche i laterali si sono ben contraddistinti. Arrivati a questo punto ogni avversario diventa temibile, perché tira fuori “colpi” ed “energie” che possono far cambiare le sorti di un set o della partita». Infine, un messaggio rivolto al pubblico di Vibo che lo accoglie da due anni: «Grazie al sostegno dei tifosi siamo riusciti anche a ribaltare le sorti di qualche match che si sta complicando per noi. Mi auguro che mercoledì sera saranno in tanti a darci una mano in questa ennesima prova».

LEGGI ANCHE: Prima gara podistica a Parghelia, tutto pronto per il taglio del nastro