Serie D: la Vibonese ritrova il difensore Antonio La Gamba

È cresciuto nella Vibonese e poi è andato un po’ in giro a fare esperienza, a crescere, a diventare uno dei migliori prospetti, in chiave difensiva, della Serie D. Antonio La Gamba è un nuovo calciatore della squadra rossoblù e quindi rientra a Vibo dopo le esperienze con Isola Capo Rizzuto, Roccella, Corigliano, Ragusa, Città Sant’Agata, Gelbison con cui ha vinto il campionato nella stagione 2021/22 e Matese. Classe 2000, Antonio La Gamba è nato per difendere, si può considerare un veterano della quarta serie e del Girone I in modo particolare. Così il direttore sportivo Francesco Ramondino: «Antonio è stato un nostro obiettivo fin dall’inizio. Riportiamo a Vibo un figlio di questa società e questa città. E lo facciamo, ovviamente non perché è nato qui ma perché ha dimostrato di essere tra i più affidabili difensori centrali in questa categoria e di questo girone, che conosce come le sue tasche nonostante la giovane età. Forte fisicamente, intelligente tatticamente, amante del contrasto, Antonio La Gamba è il calciatore che cercavamo per qualità e quantità in quella zona di campo».

