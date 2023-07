Pizzo: il “Premio Russo” alla memoria del giornalista Emanuele Giacoia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di R.S.

La Coppa Olimpia, la manifestazione calcistica più longeva della Calabria, da undici anni è legata alla consegna del premio giornalistico “Franco Russo”. A Pizzo Calabro, in occasione della premiazione conclusiva, c’è spazio anche per questa iniziativa collaterale, che intende premiare un giornalista calabrese. Anche questo evento è stato fortemente voluto da Matteo Betrò, l’instancabile e dinamico organizzatore della Coppa Olimpia. In occasione della premiazione finale, in programma il 24 agosto a Pizzo Calabro, il “Premio Franco Russo” verrà attribuito, alla memoria, al compianto Emanuele Giacoia, volto storico del giornalismo calabrese e nazionale, noto in particolare per essere stato uno dei protagonisti di “Novantesimo Minuto” e nel raccontare le cronache del Catanzaro in Serie A, anche se Giacoia si è particolarmente distinto in vari settori. «Per noi è una grande soddisfazione – così Matteo Betrò, organizzatore della Coppa Olimpia – attribuire il “Premio Franco Russo” a Emanuele Giacoia, un grande cronista, volto storico del giornalismo nazionale, punto di riferimento in Calabria per tante generazioni di cronisti. A lui ci legano dei ricordi meravigliosi. Abbiamo comunicato alla famiglia di voler attribuire questo premio e per noi è sicuramente una grande gioia».

LEGGI ANCHE: Il ritiro della Vibonese calcio entra nel vivo: si aggregano Ornaita, Convitto e Larosa

La Vibonese inizia la preparazione con tre volti nuovi

Terzo colpo di mercato per la Todosport, arriva Annalisa Mania