A sorpresa si separano le strade fra il Soriano e il direttore generale Mimmo Varrà

di R.S.

La salvezza il primo anno, l’alta classifica il secondo. E poi un mercato di rilievo, portando a Soriano calciatori ambiti e invidiati. Ma nel conto ci stanno anche tante altre cose fatte da Mimmo Varrà per il club rossoblù. Sembrava un matrimonio destinato a durare a lungo, tanto che il dg aveva già iniziato a gettare nuove basi per la prossima stagione, ma tutto si è interrotto anzitempo e a sorpresa. Mimmo Varrà, infatti, si è dimesso dalla carica di direttore generale del Soriano. Le strade dunque si separano, mantenendo ottimi e cordiali rapporti e non è detto che in futuro non si possano ritrovare assieme. Risoluzione consensuale, quindi, fra Varrà e il Soriano, con il direttore che sicuramente avrà modo, la prossima estate, di tornare in sella perché non mancheranno le offerte: in tanti hanno apprezzato il lavoro svolto nella piccola ma bella realtà di Soriano, società portata avanti con passione e dedizione dai dirigenti rossoblù.

LEGGI ANCHE: Eccellenza, il Soriano torna sconfitto da Lamezia