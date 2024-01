Eccellenza, il Soriano torna sconfitto da Lamezia

È poker Vigor Lamezia. Contro il Soriano prova convincente dei padroni di casa fanno la partita e concedono qualcosa all’avversario solo a risultato assicurato. I biancoverdi, padroni del campo, regalano spettacolo al pubblico presente e siglano la vittoria con quattro gol.

Primo tempo

Al 3′ punizione di Curcio ribattuta dalla barriera, la palla arriva a De Fazio che impegna il numero uno ospite. Al 7′ Straccia ci prova dalla distanza, conclusione alta. Al 14′ dalla propria metà campo Scalon cerca di sorprendere Stillitano, che la blocca ma indietreggia troppo e si porta la palla in rete. Poi al 27′ Catania cerca Bernardi, il tiro di quest’ultimo trova la parte alta della traversa. Mentre al 34′ Silvagni al centro per Garcia, l’attaccante biancoverde calcia troppo debolmente e Stillitano blocca senza problemi. Nel finale della prima frazione di gioco, al 44′, il colpo di testa di Catania viene ribattuto dalla difesa ospite, sul pallone arriva Bernardi che di forza trova il raddoppio.

Secondo tempo

Al terzo minuto della ripresa corner di Straccia, Ocampo ci prova di testa ma non inquadra la porta. Poi al 7′ Rodriguez interviene in area con il braccio, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Fioretti spiazza Columbro e accorcia le distanze. Al minuto 55’ conclusione dalla distanza di Villella, deviazione in angolo di Stillitano. Al 63’, poi, Curcio trova il taglio di Catania, la conclusione di quest’ultimo è splendida e permette alla Vigor Lamezia di ritrovare il doppio vantaggio. Ne segue una, al minuto 22 della ripresa, altrettanto bella al volo di De Fazio, che la mette sotto l’incrocio. Poi al 71′ girata debole di Fioderaro G., parata senza problemi del portiere ospite. Il Soriano poi all’81′ approfitta della dormita della difesa biancoverde e per Giorgietti è facile battere Columbro. Nei minuti di recupero Foderaro G. ci prova ancora, ma Stillitano non ha problemi e blocca l’ultima palla dell’incontro.

VIGOR LAMEZIA: Columbro, Villella, De Fazio (40’st Amendola), Rodriguez, Mascaro, Scalon, Bernardi, Curcio (31’st Calomino), Catania (25’st Foderaro G), Garcia (19’st Verso), Silvagni (40’st Lavrendi). A disp: Gualtieri, Foderaro M, Donoso, Fiorentino. All.: Fanello.

SORIANO: Stillitano, Macias (17’st Mercurio), Bellino, Clasadonte, Napoli, Giorgetti, Straccia (31’st Stramandinoli), Casile (17’st Pertierra), Fioretti, Ocampo (13’st Guerrisi), Acosta. A disp: Mazzotta, Raso, Turcarolo, Rotolo, Michelli. All. Giovinazzo.

ARBITRO: Calabrò di Reggio Calabria (assistenti Salituro e Lavarra di Cosenza)

RETI: 14’ pt Scalon, 44’pt Bernardi, 8’st Fioretti, 18’st Catania, 22’st De Fazio, 36’st Giorgetti

NOTE: Ammoniti: Curcio, Acosta, Ocampo, Bernardi, Rodriguez

Angoli: 4-4. Rec: 1’pt, 5’st

