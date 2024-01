Prima categoria: Roberto Soriano ancora decisivo e il Real Parghelia vince il derby – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Due gol in quattro giorni e sei punti pesanti per il Real Parghelia. C’è la firma di Roberto Soriano nella seconda affermazione esterna consecutiva, ottenuta sul campo di Jonadi contro il Real Mileto. Il nuovo centravanti del Real Parghelia, in arrivo dalla Virtus Rosarno, ha lasciato il segno anche nel derby, vinto su calcio di rigore allo scadere. Nulla da fare per il Real Mileto tra l’altro in dieci per oltre un tempo. Costretta ancora a dover disputare altrove le proprie gare interne, la formazione di casa se l’è giocata a viso aperto per un tempo, salvo poi agire di rimessa nella ripresa, una volta in inferiorità numerica. Il Real Parghelia, da parte sua, ha cercato e sfiorato la via della rete, ha tenuto le redini del gioco, ma è andato a sbattere sul muro eretto dalla squadra di mister Zungri. A quattro minuti dalla fine l’arbitro ha ritenuto di dover punire con il calcio di rigore l’intervento su Ndiaye, fra le proteste del Real Mileto, arrivato davvero a un passo dal conquistare un punto che sarebbe stato prezioso. Dagli undici metri Roberto Soriano ha gonfiato la rete, regalando un’altra preziosa affermazione al Real Parghelia, secondo in classifica a due soli punti dalla prima posizione. Anche quest’anno la squadra di mister Barbieri è fra le protagoniste del campionato e nel prossimo turno trasferta per i neroverdi in casa del Borgia. Il Real Mileto, da parte sua, non potrà permettersi di steccare nello scontro diretto con il Comprensorio Corace.

