Soriano travolgente contro il ReggioRavagnese: ecco gli highlights della partita – Video

La quarta posizione in classifica conferma il Soriano fra le grandi del campionato. Si sale di un gradino dopo aver travolto per 4-0 il ReggioRavagnese. Una vittoria che ci voleva, per la classifica e anche per il morale, dopo alcune prove al di sotto delle aspettative e anche un pizzico di sfortuna e di imprecisione. Prova convincente da parte della squadra di Peppe Giovinazzo sotto tutti i punti di vista e quattro marcatori diversi: Giorgetti, difensore goleador (4° centro stagionale), Acosta, Fioretti e Bellino. Rivivendo le azioni della gara, si potrà notare il gran numero di conclusioni verso la porta da parte dei padroni di casa, chiamati adesso a ripetersi, a cominciare dalla prossima gara, domenica in casa della Paolana. Ma intanto si può trascorrere una settimana più serena, per via della vittoria, ma anche della prova offerta. Al riguardo anche il primo tempo di Palmi era stato sulla falsariga del match recente casalingo, ma era mancato soltanto il gol, segno che la squadra era e rimane viva.

