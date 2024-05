Kickboxing, a Reggio Calabria 13 medaglie d’oro e 3 argenti per la scuola vibonese Fenix

Si è conclusa la manifestazione di kickboxing “I guardiani dello Stretto” organizzata a Reggio Calabria dal maestro Demetrio Rosace e dal suo team Dekaju. La Fenix di Vibo Valentia continua a riscuotere prestazioni di successe. Soddisfazione viene espressa dal tecnico Paolo Lopreiato: «Di competizioni ne abbiamo disputate tante in questi anni, soprattutto nell’ultimo biennio, ma oltre all’emozione della scorsa convocazione in Nazionale di Camilló, quello che abbiamo ottenuto oggi è andato ben oltre le nostre aspettative. La Fenix è arrivata prima in assoluto come società (tra le calabresi tutte e le regioni limitrofe presenti). Abbiamo sollevato al cielo la coppa come prima società tra tutte». Ben 26 gli atleti presenti, 31 le categorie coperte in quanto «hanno azzardato la doppia categoria di peso (vincendo in tutte e due). Ogni atleta ha disputato mediamente 2/3 match nella propria categoria, per chi ha disputato la doppia categoria sono da moltiplicare per 2».

⁠13 medaglie d’oro

Borello Domenico Jr -65

Borello Domenico Jr -70

Cacciatore Andrea Jr -90

Camillò Giuseppe Jr -64

Camillò Giuseppe Jr -74

Colloca Domenico YCad -30

De Salvo Gabriele Jr -55

Gurzì Alessandro OCad -55

Gurzì Alessandro OCad -60

Zinnà Stefania Jr -70

-Morgese Simone Sr -69

Morgese Simone Sr -74

Porco Davide Angelo Sr -85

3 medaglie d’argento

Baldo Vittorio Sr -75

Camillò Francesca YCad -30

Piperno Carlotta Sp -30

10 medaglie di bronzo

Caruso Louis Jr -65

D’Angelo Domenico Jr -55

Lo Bianco Michele OCad -40

Lo Bianco Michele OCad -45

Lopresti Francesco OCad -40

Marchese Vincenzo OCad -60

Meddis Luigi Jr +90

Palmieri Salvatore Sr -75

Ventrice Giuseppe YCad -35

Mirabello Luigi Sp -30

Quinto e quarto posto

Gallucci Pietropaolo Jr -70

Marchese Pietro YCad +45

Mazzoni Samuel OCad -40

Tavella Domenico Samuele YCad +45

Virdò Daniel Jr -55

«Non ho parole – conclude il maestro Lopreiato – per descrivere le grandi emozioni in questa giornata se penso che ognuno di loro, per poter mordere la propria medaglia, ha dovuto disputare più di un match anche i quarti classificati. Hanno saputo combattere contro ogni condizione avversa che si è presentata oggi. La Fenix si è messa alla prova anche nel superare peripezie inaspettate. Quando un atleta, incredulo di ciò che ha fatto nonostante le difficoltà, ti dice: “Paolo ti posso abbracciare?” Li hai fatto bingo. Con quest’ultima competizione, si conclude l’anno agonistico. Ora testa bassa e pronti alla preparazione atletica per forgiare i guerrieri per la ripartenza a settembre prossimo».

LEGGI ANCHE: Kickboxing, pioggia di medaglie per la società vibonese Fenix all’evento Federkombact

Kickboxing, alla Trinacria cup brillano gli atleti vibonesi della Fenix academy

Kickboxing, ai campionati nazionali medaglia d’oro per il vibonese Sesto