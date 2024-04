Kickboxing, alla Trinacria cup brillano gli atleti vibonesi della Fenix academy

Una giornata di successi inaspettati per gli atleti della Fenix academy, scuola vibonese specializzata in attività sportiva e soprattutto nelle discipline di Kickboxing e Kick light. La partecipazione alla Trinacria cup, svoltasi a Catania, ha registrato per gli atleti vibonesi un passo importante nella loro carriera. A disputare la competizione 9 giovanissimi (rosso-neri) che hanno ottenuto, oltre la pioggia di medaglie, gli apprezzamenti e le lodi per le capacità tecniche da parte delle altre società partecipanti. Il gruppo è riuscito a portare a casa una media di circa 2/3 match a testa. Parole cariche di soddisfazione quelle espresse dal tecnico Paolo Lopreiato: «Fortuna degli atleti Fenix è proprio quella di non avere mai categorie vuote così da disputare match da finale. Hanno sempre da sudarsi ogni risultato, questo per noi è motivo di orgoglio, in quanto siamo dell’idea che più gare si disputano, più esperienza portiamo a casa a prescindere dalla medaglia. D’altra parte i tornei servono a questo».

Ecco di seguito il bottino:

Domenico Borello 1° classificato, 3/3 match disputati e vinti;

1° classificato, 3/3 match disputati e vinti; Gabriele De Salvo 1° classificato, 2/2 disputati e vinti

1° classificato, 2/2 disputati e vinti Giuseppe Camilló 1° classificato,1 match disputato e vinto;

1° classificato,1 match disputato e vinto; Alessandro Gurzì 1° classificato, 2/2 match disputati e vinti;

1° classificato, 2/2 match disputati e vinti; Simone Morgese 1° classificato;

1° classificato; Stefania Zinnà 2° classificata;

2° classificata; Davide Porco 3° classificato, 2 match disputati,1 vinto;

3° classificato, 2 match disputati,1 vinto; Pietropaolo Gallucci 3° classificato, 2 match disputati e 1 vinto;

3° classificato, 2 match disputati e 1 vinto; Louis Caruso 3° classificato, 2 match disputati e 1 vinto.

«Stiamo continuando ad offrire al territorio vibonese la nostra professionalità e saremo sempre disponibili a chiunque vorrà entrare a far parte della nostra meravigliosa famiglia», ha chiosato il tecnico.

