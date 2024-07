Blitz di mercato del Soriano calcio: Benjamin Salvador firma e ritrova il bomber amico Fioretti

Colpo in attacco del Soriano che si assicura le prestazioni dell’attaccante Benjamin Salvador. Operazione di mercato di spessore ma soprattutto intelligente, quella del club rossoblù, dal momento che riesce nell’intento di ricomporre la prolifica coppia che fece sognare la ReggioMediterranea due stagioni fa. Il trequartista venticinquenne, infatti, non ritrova solo il massimo campionato regionale ma soprattutto il suo vecchio compagno di reparto Simone Fioretti. Come detto, il rinnovato tandem rossoblù ha fatto innamorare la tifoseria della ReggioMediterranea mettendo a referto 30 gol in due (17 Fioretti e 13 Salvador). Il classe 1999 argentino è reduce dall’esperienza con la maglia dell’Afragolese, Eccellenza campana, siglando 6 gol e sfiorando i playoff. Inizia nelle giovanili dell’Atletico Club San Martin, giungendo fino alla prima squadra nella quarta serie argentina. Quindi ha giocato un anno all’Ud San Pedro, in Spagna.

Le prime parole di Salvador

Ecco le prime parole del fantasista: «Ho sposato di buon grado la causa del club rossoblù convinto dalla bontà del progetto, tecnico e societario, visto che si prospetta la possibilità di disputare un torneo ambizioso. Ritorno con piacere in Calabria, per affrontare un campionato impegnativo, ma molto stimolante. Sono convinto di poter far bene e mi metto a disposizione del tecnico e dello staff e dei nuovi compagni di squadra». E poi ai suoi nuovi tifosi: «Stateci vicino, perché ci sono tutte le condizioni per vivere un’altra stagione da protagonisti. In campo noi calciatori daremo il massimo in ogni partita, ma sarà necessaria anche la spinta dei tifosi e so che la gente di Soriano sa essere rumorosa e calorosa».

Inutile dire che con l’arrivo di Salvador la rosa del Soriano si alza a livello tecnico e qualitativo, e con mister Giovinazzo che ha un’arma in più da poter sfruttare. Inutile dire che quest’altro innesto testimonia le forti ambizioni del club.