Eccellenza, lieto ritorno per il Soriano che annuncia Bruno Riga: «Riabbraccio con grande piacere quella che è una grande famiglia»

Gradito ritorno in casa Soriano, con il club rossoblù che ritrova Bruno Riga. Accordo raggiunto infatti per il ritorno del difensore classe 2003 che passa, appunto, dal rossoblù del San Nicola a quello del Soriano. Un ingaggio, questo, sulla sica dell’usato sicuro dal momento che il ventunenne, come accennato, ha indossato questa maglia nella stagione 2022/23 dimostrando anche versatilità di modulo poiché può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino. Si forma calcisticamente nel Settore giovanile della Vibonese, racimolando anche varie convocazioni nella Rappresentativa giovanile di Lega Pro. Nella sua prima avventura con il club sorianese ha messo a referto 13 presenze in campionato mentre, in quella appena passata con la squadra del presidente Fera ha registrato 22 apparizioni condite da 3 reti.

Soriano-Riga 2.0

Ecco le prime parole del calciatore: «Riabbraccio con grande piacere quella che è una grande famiglia e una piazza fra le più ambite nei Dilettanti in Calabria. Sono stato bene e ritorno volentieri, felice di avere questa opportunità e contento anche per via del forte interesse manifestato sin da subito dal presidente Monardo e dal direttore Vissicchio, i quali mi hanno illustrato un progetto ambizioso in una grande piazza e una tifoseria che vedo sempre più numerosa. Ringrazio quindi la dirigenza rossoblù e posso assicurare massimo impegno, serietà e disponibilità, come sempre. Mi metto al servizio del tecnico e del suo staff fortemente motivato: ci sarà bisogno di tutti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ci attende un campionato molto difficile ma sono sicuro che diremo la nostra. Sono un giocatore che dà tutto in campo e fa della velocità il punto forte. Sono duttile e mi metto sempre a disposizione della squadra».

Vissicchio e il progetto made in Vibo

Come più volte esternato dal direttore tecnico Vissicchio, l’intenzione della società è quella di valorizzare i giovani vibonesi e lo rimarca anche in questa occasione: «Vogliamo dare spazio, per quanto possibile, alle forze del territori. Con orgoglio e soddisfazione stiamo constatando la volontà di tanti giovani di venire a giocare con noi, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto e della credibilità riscossa dalla società del Soriano. Il nostro lavoro continua, d’intesa con lo staff tecnico e la proprietà, e siamo operativi su più fronti».