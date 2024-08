Calcio, in Terza Categoria San Calogero scatenato sul mercato: in attacco ecco i “cugini terribili” Monteleone

Il presidente Tonio Mazzitelli

«Il San Calogero Calimera è più determinato che mai nel puntare al salto di categoria nella prossima stagione. Per tale ragione la società si sta muovendo sul mercato per allestire una rosa all’altezza delle aspettative. È fuor di dubbio che la Terza Categoria rappresenti un palcoscenico poco attrattivo per la realtà sancalogerese, mai retrocessa in campionati minori, se non per discusse motivazioni extracalcistiche, come accaduto due anni orsono». È quanto si legge nel comunicato diffuso dal San Calogero, società che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Terza Categoria.

«L’obiettivo – prosegue la nota – rimane sempre quello di festeggiare il cinquantenario del club, nel 2026, tagliando il traguardo in categorie più consone alla sua storia e al suo blasone. Per tutti questi motivi, venerdì sera a margine della finale del torneo di calcio a 5 (vinto, per la cronaca, dalla “Farmacia Grillo” contro la “World color”), è stato ufficializzato l’arrivo e il rientro di sei giocatori. A vestire i colori rossocelesti nella prossima stagione, in un mix di esperienza e freschezza, saranno, come anticipato in altri frangenti, gli attaccanti omonimi Antonio Monteleone, i “cugini terribili”. I due bomber, già protagonisti nel campionato di promozione, sono un vero e proprio lusso per la categoria. Il loro “sacrificio”, come per altri calciatori protagonisti della “diaspora” di due anni fa, è dettato da questioni di cuore e di attaccamento alla maglia».

«Sempre per il reparto offensivo è stato ingaggiata la punta Antonio Manni, rosarnese, vincitore della classifica marcatori del torneo appena conclusosi. Per la difesa sono stati presentati Antonio Pisano, Salvatore Raso e Said Oullal. Pisano è un veterano del San Calogero, Raso e Said provengono dalle giovanili del club. Si sa ancora poco della figura dell’allenatore, ma con queste ambiziose premesse, non dovrebbe essere difficile trovare il condottiero giusto». Non nasconde la propria soddisfazione per quanto fatto finora sul mercato il presidente Tonio Mazzitelli, che rivela: «Stiamo creando il clima ideale per puntare nel giro di un triennio a qualcosa di grande. Per noi i risultati sul campo sono importanti, ma sono ancora più importanti le ricadute comunitarie, la socialità che si crea con questi eventi. Basta vedere la magnifica cornice di pubblico che c’è qui stasera. Chiedo pertanto ai sancalogeresi – ha poi concluso – di starci vicino in questa nuova avventura».